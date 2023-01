Nebunie și justiție la români în secolele XVII-XX. Dialoguri la MMB 

„Octavian Buda revine la Idei în Agora (cf. XVI: «Domnii doctori și România modernă. Utopie, discurs și reformă instituțională», conferință, 6.02.2018) pentru un dialog despre nebunie și justiție la români care pornește de la un volum coordonat de el la Editura Academiei în 2021: «Giudețul nebuniei. Expertize psihiatrice în trecutul românesc: 1646-1940». Spre deosebire de majoritatea istoricilor medicinei de la noi, pozitiviști în cel mai bun caz, invitatul din această seară are o solidă cultură filozofică, precum și o bună cunoaștere a altor științe sociale și umane. La el, de pildă, referințele rituale la Foucault, de regulă ingenue ori mecanice, sunt pertinente și se înscriu în curentul mai larg, lansat în anii ’60 (când psihologia, psihiatria, psihanaliza și sociologia erau într-o profundă criză epistemologică și ideologică), de deconstrucție a tuturor paradigmelor pe baza post-structuralismului (anarhist) triumfător în științele umaniste. În plus, abordarea cuprinzătoare a lui Octavian Buda a beneficiat de evoluțiile mai recente din discuția despre natură și cultură/socializare, abordate de mine la Idei în Agora și cu Marius Turda și Jean-Jacques Askenasy” - Sorin Antohi.

„Giudețul nebuniei este o culegere de studii care conturează un fel de «Medical History of Crime» în societatea românească. O istorie văzută prin prisma psihiatrilor, medicilor legişti şi juriştilor care au încercat în contextul epocii să găsească explicaţiile (adesea inexplicabile!) ale criminalităţii, sub toate formele ei. Pentru că, aşa cum spunea în 1913 medicul legist francez Alexandre Lacassagne, «mediul social este bulionul de cultură al criminalităţii, iar microbul este criminalul, un element ce nu capătă importanţă decât în ziua în care găseşte bulionul pe care îl face să fermenteze»” - Octavian Buda.

Despre Octavian Buda

„Octavian Buda (n. 1966) este medic psihiatru și istoric al medicinei. Licenţiat al Facultăţii de Medicină a Universităţii „Carol Davila” din Bucureşti (1992) şi al Facultăţii de Filozofie a Universităţii Bucureşti (1997). Doctor în Știinţe Medicale cu o teză despre criteriologia psihiatriei judiciare. Profesor la Facultatea de Medicină a Universităţii „Carol Davila”, la catedra de Istoria Medicinei (pe care o conduce din 2009), Vicepreşedinte al Societăţii Române de Istoria Medicinei. Între 2015-2017, preşedintele EAHMH – European Association for the History of Medicine and Health, cu sediul la Strasbourg. Predă un curs de „Patografie Culturală. Filozofie şi Psihiatrie” la Facultatea de Filozofie a Universităţii Bucureşti. Medic primar psihiatru în cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”. Bursier al Fundaţiei Volkswagen în 1998 la Institutul de Psihiatrie Judiciară al Universităţii Libere din Berlin. Visiting Fellow al Universităţilor Oxford Brookes (2008), Liverpool (2011), Freiburg, Ulm (2012), Köln (2015), Birmingham (2016). Membru al Academiei de Științe Medicale. Membru în Academia Europaea. Studii de istoria medicinei, psihiatrie, antropologie culturală, bioetică, între care: „The face of madness in Romania: the origin of psychiatric photography in Eastern Europe”, „History of Psychiatry”, Cambridge, 2010; vol. 21, 3:278-293; „Black Death at the Outskirts of the Ottoman and Habsburg Empire: The Epidemics in the Phanariot Bucharest” (1711 -1821), în „Medicine Within and Between the Habsburg and Ottoman Empires. 18th-19th Centuries”, Winkler Verlag, Bochum, 2011” arată un comunicat al organizatorilor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News