Muzicianul Sir Elton John împlineşte astăzi 75 de ani

La 11 ani a câştigat o bursă la Academia Regală de Muzică, unde a studiat până la 15 ani. În 1960, împreună cu prietenii săi, a înfiinţat o trupă, The Corvettes, care ulterior şi-a schimbat numele în Bluesology, care cânta în anii '60 alături de Billy Stewart, Inkspots, The Drifters, Patti La Belle sau Blue Belles. Tânărul artist cânta atunci la clape şi a compus două piese: "Come Back Baby" şi "Mr. Frantic", piese la care era şi solist vocal, menţionează site-ul Cinemagia, citat de Agerpres.

Mai târziu şi-a luat numele de scenă inspirat de saxofonistul de la această trupă, Elton Dean, şi de solistul aceleiaşi trupe, Long John Baldry. Elton John i-a fost prezentat lui Bernie Taupin în 1967, de Ray Williams, la Liberty Records. În 1968, Elton John şi Bernie Taupin au devenit compozitori pentru casa de discuri a lui Dick James, DJM.



Cariera solistică a lui Elton John s-a conturat în 1970, când a început să cânte în cluburi ca The Revolution, The Roundhouse, The Marquee şi The Speakeasy din Londra, Mothers din Birmingham şi The Twisted Wheel din Manchester.

În august 1970 a avut loc debutul său concertistic în SUA, la The Troubadour'', din Los Angeles, cu trupa sa care includea muzicienii Nigel Olsson (tobe) şi Dee Murray (bass). A devenit o senzaţie peste noapte şi de atunci a efectuat constant turnee în toată America de Nord şi în restul lumii, precizează biografia artistului postată pe site-ul oficial, https://www.eltonjohn.com/.

Cele mai multe hituri ale lui Elton John au fost lansate în anii '70: Rocket Man, Honky Cat, Crocodile Rock, Daniel, Saturday Night's Alright for Fighting, Goodbye Yellow Brick Road, Step into Christmas, Bennie and the Jets, Don't Let the Sun Go Down on Me, The Bitch Is Back, Lucy in the Sky with Diamonds, Philadelphia Freedom, Someone Saved My Life Tonight, Island Girl, Don't Go Breaking My Heart (duet cu Kiki Dee), Sorry Seems to Be the Hardest Word.



În 1973, Elton John a fondat The Rocket Record Company şi a plecat de la DJM, înregistrând la propria casă de discuri. Un an mai târziu, a cântat la revenirea lui John Lennon single-ul ''Whatever Gets You Thru the Night, iar mai târziu, tot în 1974, a cântat pe scenă alături de Lennon la Madison Square Gard

