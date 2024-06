Munții Făgăraș, distruși pe o distanță de 500 de metri. Un proprietar de stână și-a croit drum către locație / foto în articol

Alex Găvan, conservaționist, atrage atenția, într-o postare de pe pagina sa de Facebook, asupra faptului că în Munții Făgăraș a fost realizată o cale de acces către o stână.

„Persoanele fizice și juridice au îndatorirea de a proteja și ameliora mediul înconjurător - Constituția României, articolul 35.3“, își începe Alex Găvan mesajul.

În această lună, în Mușeteica, în Munții Făgăraș, într-un loc cu dublu statut de arie protejată - sit Natura 2000 și rezervație naturală, de o sălbăticie și de o frumusețe aparte, în care există păduri virgine, a fost fost realizat un drum, scrie Alex Găvan.

„În timpul liceului, mergeam în zonă, în patrulare, ca voluntar al Salvamont Curtea de Argeș. Într-o iarnă, în timpul unui antrenament, am dormit chiar pe vârful Mușeteica, la 2448 de metri, într-o groapă săpată în zăpadă. M-am cam perpelit de frig toată noaptea. Aveam doi saci de dormit, fără glugă, băgați unul în celălalt, dintre cei care se foloseau pentru mers cu cortul la mare. La marea cea mare, nu la mare altitudine. De dimineață, la câțiva metri de locul meu de bivuac, urme de urs treceau creasta, dintr-o parte în alta. Chiar și acum mă întreb ce căuta acolo ursul acela (am mai întâlnit urme de urs, iarna, la înălțime, tot în Făgăraș, sub Negoiu, în Strunga Ciobanului)“, punctează Alex Găvan.

Distrugerea, stopată în ultimul moment

„Fără niciun fel de documentație și autorizații, fără respectarea legii, un proprietar de stână cu acordul tacit al administrației locale și care știa despre ce este vorba, a croit un drum în zona vârfului Mușeteica, distrugând muntele pe o lungime de aproximativ 500 de metri“, scrie conservaționistul.

Ca urmare a acțiunii lui Alex Găvan și a altor actori implicați, „proiectul“ de pe Muntele Mușeteica a fost oprit, însă ce s-a distrus este deja distrus și nu se știe dacă va mai putea fi reparat, mai ales în forma inițială, naturală.

Împreună cu prietenul Ciprian Gălușca (Greenpeace România) am adus laolaltă toate autoritățile relevante și am stopat distrugerea. S-au constatat mai multe fapte de natură penală, iar acum se urmează procedurile legale. Dincolo de consecințele legale asupra făptuitorului și a autoritarilor locale care au închis ochii, un lucru firesc este și ca cel care a distrus să fie obligat să refacă zona.

Dar speța este mult mai adâncă. De foarte multe ori, în România, se acționează retroactiv, când răul este deja făcut și uneori, nu se mai poate îndrepta. Vedeți cazul de acum câțiva ani când autoritățile locale au distrus o parte din zidul cetății Sarmizegetusa Regia, pentru a construi o parcare.

Identitatea noastră este în pericol nu pentru că vin „străinii“ să ne-o confiște sau să ne-o fure, ci pentru că nivelul nostru de educație și conștientă nu mai face posibilă păstrarea ei.

Am încurajat întotdeauna meseriile tradiționale. Cred că încurajarea și practicarea lor ține de păstrarea acestei identități și a culturii noastre. Dar toate acestea trebuie practicate cu respect față de semeni și față de natură.

Mulțumesc pentru implicare Ministerului Mediului (Sorina Marin), Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (Vasile Carnariu, Gabriel Heffner, Flavius Ilinu), Gărzii Naționale de Mediu (Nicolae Badea, Andi Fița, Alex Vajan) și Jandarmeriei Curtea de Argeș (Claudiu Vuță, Bogdan Ștefan, Petrică Cantemir, Stelian Oproiu, Cosmin Păunescu).

În notă contrastantă, la începutul acestei săptămâni, UE a adoptat Legea Restaurării Naturii. Printre altele, aceasta presupune ca până în 2030 să se restaureze 20% din habitatele degradate, urmând ca până în 2050, acest lucru să se întâmple pentru restul de 80%. Acest pas istoric nu ține de inflamări ecologiste, ci este o măsură menită să ajute la supraviețuirea noastră ca specie, pe această planetă“, mai spune conservaționistul.

„Și, nu uitați, People protect (only) what they love. What do You Love?“, își încheie Alex Găvan mesajul.

