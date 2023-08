Mugur Ciuvică, de acord cu Klaus Iohannis: Nici nu a spus lucruri aiurea, că și eu cred la fel

Analistul politic Bogdan Chirieac l-a întrebat pe președintele Grupului de Investigații Politice, Mugur Ciuvică, dacă președintele Klaus Iohannis și-a dat seama de ridicolul declarațiilor de la Spitalul Floreasca. ”Nu, cum să-și dea seama? Pentru dl. Iohannis nu e deloc ridicol” a răspuns direct Mugur Ciuvică. ”E discursul dlui. Iohannis. Are genul acesta de prestații publice de când a venit în București, în campania electorală din 2014. Presupun că așa avea și înainte, dar nu-l vedeam noi. Are aceleași idei puține, același sictir, pare că-l deranjează poziția în care e. E omul pe care l-a bătut rău de tot Victor Ponta, în singura dezbatere pentru campania din 2014, e omul care a avut ieșirea cu ghinion din 2014, e omul care în 2019 a dezbătut singur, tolănit pe fotoliu, în timp ce Viorica Dăncilă a stat două ore și ceva cu toată presa ostilă și a răspuns la toate întrebările răutăcioase posibile și lumea l-a votat, 65%, pe Iohannis. Ăsta e Iohannis, ce, s-a schimbat vreun pic? A făcut exact ce face de când îl tot alege lumea. În anumite chestii, nici nu a spus lucruri aiurea, că și eu cred la fel” a mai spus Mugur Ciuvică.

Vezi mai mult în video:

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut marți, 29 august, declarații de presă la finalul vizitei la Spitalul Clinic de Urgență București:

”Bună ziua!

Am fost în vizită, am vizitat pompierii răniți care sunt aici, în spital. Am întâlnit două categorii de persoane pe care trebuie să recunosc că le admir și le stimez. Pompierii care au fost la intervenție, profesioniști, hotărâți, dăruiți, și care, din păcate, au fost răniți în cadrul acestei intervenții. Pe de altă parte, evident, medicii, întregul corp medical, care s-a mobilizat incredibil. Rapid de tot s-a mobilizat întregul spital, a preluat pacienții, i-a tratat și aceste intervenții foarte rapide cred că putem să spunem că au salvat vieți și destine.

Și unii, și alții au toată aprecierea și admirația mea. Pe pacienți i-am întrebat și despre intervenție, am avut un dialog cu ei și le-am dorit însănătoșire grabnică. Iar pe cei din corpul medical i-am felicitat pentru munca pe care o fac nu doar acum, în fiecare zi.

Acum este, sigur, foarte, foarte important ca persoanele care au suferit să primească tot ce se poate face, ca cei care sunt răniți să poată să revină cât mai repede la munca lor. Este însă momentul să ne gândim și la familiile victimelor, să le arătăm că suntem real alături de ei, că înțelegem suferința și fiecare în zona lui încearcă să vină cu un ajutor pentru ei. Aceste lucruri sunt cele care sunt urgente, care trebuie să se întâmple acum. Dar deja trebuie să vedem și un pic mai departe.

Am avut în ultimele săptămâni tragedie după tragedie. Am avut tragedia de la 2 Mai, am avut tragedia de la Botoșani, am avut tragedia de la Crevedia, am avut pe urmă tragedia de la Alba. Sigur, toate pot fi clasificate ca accidente, dar cred că autoritățile, instituțiile abilitate trebuie să meargă mult, mult mai mult în profunzime. Întrebarea pe care cred că ne-o punem toți este de ce s-a ajuns până aici? De ce nu s-a prevenit ce a putut fi prevenit?

Și atunci, cu siguranță, autoritățile, instituțiile competente trebuie să caute explicații și trebuie să caute soluții pentru a preveni cât de mult se poate preveni în viitor. Trebuie să vedem. A fost neglijență, sau conivență, sau mai mult, sau pur și simplu ignoranță, sau n-au fost bune procedurile, sau nu s-au corelat instituțiile, sau cineva a încălcat clar legea? Cineva a încălcat legea penală? Toate aceste lucruri trebuie să fie căutate, clarificate, explicate, și sistemele îmbunătățite. Nu pot să accept explicații de genul că pe noi nu ne-a sesizat nimeni. Este un pic greu de acceptat în cazul, de exemplu, Crevedia că cei de acolo n-au știut.

Nu vreau în acest moment să acuz pe nimeni, dar aștept ca instituțiile abilitate să-și facă datoria, să vină cu explicații, cei vinovați să primească pedepse exemplare și acolo unde sistemul nu funcționează, unde corelările din lege nu sunt bune, unde procedurile nu sunt suficient de bune, unde se calcă în picioare autorități care au toți aceeași competență și niciunul nu se duce până la rădăcina fenomenului, acestea să fie lămurite, clarificate, pentru a preveni în viitor astfel de evenimente.

Este, după părerea mea, inacceptabil să dăm din umeri și să mergem mai departe. O astfel de serie de accidente, de tragedii, nu poate să rămână fără urmări clare, care scot în evidență ce s-a întâmplat și ce se poate face mai bine.

Dar, în toată această situație, să nu uităm de eroii pozitivi, pompierii și personalul medical, care cu toții și-au făcut cu vârf și îndesat datoria, punându-și efectiv viața în pericol. Pe ei să-i felicităm.

Sesiune de întrebări și răspunsuri:

Jurnalist: Sunt mai multe anchete în curs în acest caz Crevedia. Am văzut tragedia de acolo. Până la finalizarea acestor anchete, cine considerați dumneavoastră că este vinovatul moral pentru ceea ce s-a întâmplat? Iar legat de tragedia de la 2 Mai, ar fi util să fie teste antidrog în școlile din țara noastră, în universități, să fie luate măsuri în acest sens?

Președintele României: Nu vreau să dau eu răspunsuri în locul autorităților competente. Știți foarte bine că și procurorii au deschis dosare, și la Interne se fac verificări. Așteptăm aceste rezultate, dar ce am vrut să transmit tuturor este că nu accept să se spună la sfârșit că „asta e, au fost accidente”. Trebuie îmbunătățite sistemele. Și, da, bănuiesc unde vreți să bateți. Nicio analiză politică nu trebuie evitată.

Jurnalist: Domnule Președinte, exact așa cum spuneați, România a fost zguduită de tragedie după tragedie. Am văzut polițiști lăsând liber să plece un tânăr drogat deși au găsit droguri în mașină. Am văzut mesajul unei tinere care spunea în spital că nu are aer. Am văzut o stație GPL funcționând într-un loc unde poliția spunea că era gardul prea înalt și nu știa ce se întâmplă. Românii percep statul român din ce în ce mai mult ca pe un stat eșuat. În calitate de Președinte al României, ce le spuneți celor care vor să își trimită copiii în afara țării ca să nu mai cadă victime? Celor care cred că România, că statul român nu reușește să le protejeze dreptul la viață măcar, ce mesaj le transmiteți?

Președintele României: Dați-mi voie să vă spun că sintagma cu statul eșuat o mai folosesc politicienii în vâltoarea abordărilor electorale, dar nu trebuie să ne facem ca și cum România nimic nu ar funcționa. Sunt lucruri care nu funcționează și sunt lucruri care funcționează. În spatele meu este un spital care este exemplar. Nu putem să aruncăm totul în aceeași oală, dar, da, sunt lucruri care nu funcționează. Sunt instituții care nu funcționează. Sunt persoane care sunt neglijente și așa mai departe. Mai este mult de lucru, dar trebuie să ne apucăm și să facem lucrurile să funcționeze. Și trebuie să facem România mai eficientă, mai puternică, mai bună. Asta îmi doresc eu, asta vă doriți dumneavoastră, și sunt convins că din ce în ce mai mulți politicieni și funcționari își doresc același lucru. Pentru asta însă trebuie să avem și curajul să spunem lucrurilor pe nume. Aici nu a funcționat, se sancționează, se verifică, se îmbunătățește și trecem la următoarea chestiune.

Jurnalist: Domnule Președinte, erați Președinte și în timpul tragediei de la Colectiv, sunteți și acum. Au fost promise după tragedia de la Colectiv patru centre de arși, între timp au rămas trei. Sunt în continuare doar pe hârtie. Suntem nevoiți să trimitem în străinătate nu doar când sunt așa multe victime, ci aproape în fiecare săptămână. Cum vi se pare lucrul acesta, că România nu are nici acum măcar un singur centru pentru tratarea marilor arși?

Președintele României: Am discutat această chestiune cu conducerea spitalului și ei mi-au spus că lucruri s-au făcut. Deci progrese există, însă suntem încă departe de ceea ce s-a promis la vremea respectivă. Poate promisiunile au fost prea mari sau poate angajamentul unor persoane care trebuiau să miște lucrurile a fost prea mic. Eu cred că mai avem destul de mult de lucru, însă, pe de altă parte, cum am spus și înainte, și aici, în Spitalul de Urgență am văzut unele lucruri senzaționale. Deci progrese s-au făcut, se fac. Mai este mult de lucru.

Jurnalist: Cât de competente sunt autoritățile României și cum ar putea românii să aibă încredere în autorități în contextul în care și în incidentele pe care dumneavoastră le-ați menționat autoritățile au spus „nu știam”?

Președintele României: Nu autoritățile știu sau nu știu, sunt întotdeauna oameni. Deci sunt întotdeauna oameni care știu sau nu știu, care sunt competenți sau incompetenți, care sunt la locul potrivit sau la locul nepotrivit. Și eu îmi doresc să avem tot mai mulți oameni care sunt potriviți la locul potrivit. De aceea, în realitate, nu trebuie să începem de sus să îi facem mai buni, că ei sunt gata pregătiți, trebuie să începem de jos. De asta m-am luptat pentru România Educată și de aceea trebuie să mergem mai departe. Trebuie să avem proceduri mai bune, să selectăm oameni onești, bine pregătiți, care vor să vadă, care vor să audă, care vor să rezolve problema și să scăpăm din acest narativ că nu se poate și nu am știut. Trebuie să facem lucrurile mai bine.

Jurnalist: De curiozitate, unitatea pentru mari arși de la Floreasca ați putut să o vizitați acum? Este cea care nu funcționa pe vremea Colectiv, cea pe care statul român a cheltuit 9 milioane de euro. Este funcțională în momentul acesta?

Președintele României: Asta o să vă spună cu mare precizie conducerea spitalului. Dați-mi voie să nu mă exprim în chestiuni care privesc strict funcționarea spitalului.

Jurnalist: Domnule Președinte, vă rog să ne spuneți dacă dumneavoastră personal sunteți mulțumit de modul în care polițiștii au intervenit, au acționat în cazul accidentului, în cazul tânărului care a provocat accidentul din 2 Mai.

Președintele României: Dați-mi voie să vă rog să puneți această întrebare la Ministerul de Interne, care verifică toate procedurile și care sper, în timp scurt, să aibă toate răspunsurile.

Jurnalist: Dar dumneavoastră, din ce ați văzut, din ce ați auzit, din ce ați discutat cu autoritățile, mă gândesc că aveți o părere.

Președintele României: Unii s-au străduit și unii nu. Asta e realitatea. Și cei care nu vor trebui să suporte rigorile legii, sau ale regulamentului, sau reorganizarea întregului Inspectorat de Poliție.

Jurnalist: Eu voiam să vă întreb, domnule Președinte, dacă sunteți mulțumit de modul în care au acționat pompierii la Crevedia și dacă dumneavoastră credeți că ar fi trebuit să se ia mai multe măsuri, poate, de protecție, ca să nu vorbim despre atâtea victime din rândul salvatorilor, pentru că cei mai mulți răniți au fost pompierii?

Președintele României: Din toate relatările și din toate discuțiile a reieșit că pompierii au acționat corect și curajos.

Jurnalist: Mai mulți pompieri de la Crevedia au reclamat faptul că echipamentele nu au fost pregătite. Sunt și imagini cu căști ale pompierilor care erau pur și simplu topite. Credeți că aceste echipamente nu au fost destul de bune pentru un astfel de incident și dacă credeți, până la urmă, că s-a intervenit corect acolo, pentru că sunt foarte multe cadre MAI care sunt în spital.

Președintele României: Toate relatările pe care le-am primit eu arată că s-a intervenit corect. Iar în ceea ce privește fotografiile cu echipament, am auzit că unii au o părere, alții au altă părere. Dați-mi voie să las această chestiune și lămurirea ei la specialiști, adică la ISU.

Jurnalist: Domnule Președinte, după Colectiv, ați spus că a fost nevoie ca oameni să moară ca guvernul să demisioneze. Și acum au murit oameni, și acum vedem pacienți cu arsuri trimiși în străinătate la tratament. Așteptați vreo demisie?

Președintele României: De data aceasta autoritățile și Guvernul au intervenit cu rapiditate și cred că au fost luate măsurile care au putut fi luate. Mai departe, vedem ce aduce o analiză politică.

Jurnalist: Domnule Președinte, v-a întrebat și o colegă de-a mea, nu ați reușit să dați un răspuns legat de testele antidrog în școli. Sunteți și dumneavoastră profesor. Spuneți-mi dacă ați fi de acord cu ele și dacă ar putea să se implementeze un astfel de lucru.

Președintele României: Este un fapt îngrijorător, foarte îngrijorător, că avem tot mai multe semnale că sunt elevi care consumă substanțe interzise. Și atunci este o variantă să se încerce introducerea de teste, sigur, cu acceptul părinților și așa mai departe, dar nu putem să stăm și să observăm fenomenul și să nu facem nimic. Deci ceva trebuie găsit în sensul și să-i educăm, pentru a preveni consumul de droguri, dar și să fim mai fermi și să detectăm pe cei care nu înțeleg cu binețe.

Jurnalist: S-a tot vorbit despre faptul că nu s-a acționat corect în cazul de la Crevedia. Să ne spuneți cum vi se pare dumneavoastră că a gestionat situația șeful DSU, Raed Arafat.

Președintele României: Toate relatările pe care le-am primit și toate explicațiile, și de la pompierii răniți, m-au dus la concluzia că s-a acționat corect.

Jurnalist: Spuneați în 2015 că spitalele sunt o prioritate. Astăzi ați spus același lucru, că s-au făcut progrese, dar nu suntem acolo unde ar trebui. Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră, din calitatea de Președinte, ați fi putut face mai mult, dacă considerați că ați fi putut face mai mult.

Președintele României: Din calitatea de Președinte, nu cred că se putea face mai mult. Președintele este doar formal, executiv. Lucrurile se fac de Guvern, deci lucrurile în practică se fac de guverne. Și atunci, sigur, putem să întrebăm dacă guvernele ar fi putut să facă mai mult. Rămâne o discuție care se poate purta. Ceea ce am făcut eu, ca și Președinte, este să mă lupt la Bruxelles pentru bani și îmi permit să vă reamintesc că am obținut 80 de miliarde de euro pentru România, o parte fonduri europene uzuale și o parte în așa-numitul PNRR, care se tot discută și se negociază, se schimbă, pentru a rezolva, de exemplu, această problemă.”

