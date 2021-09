Miza preluării parcurilor Cișmigiu și Herăstrău de către Clotilde Armand. Sebastian Burduja: PNL NU a votat!

Clotilde Armand vrea ca parcurile Herăstrău și Cișmigiu să nu mai fie în subordinea Primăriei Capitalei, ci sub gestiunea Primăriei Sectorului 1. Sebastian Burduja, preşedintele PNL Sector 1, a declarat în exclusivitate pentru DC NEWS că Partidul Național Liberal nu a votat acest proiect. Burduja a menționat că motivele care au stat la baza refuzului de a vota un asemenea proiect sunt în primul rând faptul că Armand a spus în repetate rânduri că nu are bani la primărie, dar și faptul că parcurile care deja se află în subordinea Primăriei Sectorului 1 nu sunt întreținute așa cum trebuie.

Burduja: Partidul Național Liberal nu a votat acest proiect

"Știu proiectul, am citit. Partidul Național Liberal nu a votat acest proiect dintr-o rațiune pragmatică. Având în vedere că parcurile noastre de la sector, vedeți Parcul Kiseleff, spre exemplu, sau Parcul Regina Maria sau alte parcuri care țin acum de primăria de sector, nu sunt în stare corectă, cum ne putem noi asuma să preluăm Cișmigiul și Herăstrăul de la Primăria Capitalei, două parcuri imense care necesită foarte multe resurse? Adică de la preluarea mandatului doamna Armand, și în privat, și în public, ne-a spus un lucru, că Primăria Sectorului 1 nu are bani. Că nu poate plăti anumite facturi că nu are bani, că nu poate face anumite investiții că nu are bani. Ori, acum a venit cu această propunere care ține de Primăria Capitalei, deși nu avem bani. Nu știu, trebuie să o întrebăm pe dânsa care este miza. Nu știu care este miza dar eu vă spun că pe oportunitate consilierii PNL nu puteam să susțină proiectul în momentul în care linia din primărie este că nu sunt bani și în momentul în care parcurile care acum țin se Sectorul 1, nu sunt puse la punct.", a spus Sebastian Burduja.

Reamintim că în această primăvară și vară bucureștenii din Sectorul 1 nu s-au prea putut bucura de plimbările în parc. Pe lângă faptul că străzile erau inundate de gunoi, în parcuri dădeai peste șobolani și căpușe. Totul din cauza unui scandal între Clotilde Armand și firma de salubrizare.

VEZI ȘI: Nicușor Dan avea în garaj tot ce-i trebuia să curețe parcurile, dar a DISTRUS compania. Utilaje noi de 20 de milioane ZAC în țiplă- GALERIE FOTO