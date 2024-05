Mircea Fechet, anunțul zilei despre Programul Rabla Plus 2024 / video

Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a vorbit despre Programul Rabla Plus.

Miercuri, începând cu ora 12:00, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, a avut loc evenimentul de decernare a premiilor "Best Electruc Car in Romania"- 2024. În cadrul evenimentului, ministrul Mircea Fechet a vorbit despre Programul Rabla Plus.

„Am înțeles că rolul Ministerului ar trebui să fie mai extins decât doar a finanța Programele Rabla și Rabla Plus. Cred că avem nevoie de dialog, cred că trebuie să fim bine conectați la ceea ce se întâmplă în piață și să înțelegem că nu discutăm doar despre mașini electrice, ci despre întreaga infrastructură de încărcare a acestora, despre oportunități de finanțare și alte programe.

Înțelegem de asemenea că la nivel mondial există o dinamică foarte accentuată în ceea ce privește autoturismele electrice, fie că discutăm despre anumiți producători, fie despre tendințele achiziționării acestor autoturisme. În ceea ce privește România, am vorbit cu colegii și încercând să pregătim acest eveniment, mi s-a spus cum merge programul Rabla Plus, după ce Ministerul Finanțelor Publice a decis în luna decembrie a anului trecut înjumătățirea voucherului la mașinile electrice, de la 10.000 de euro, la 5.000 de euro, sumă pe care unii o apreciază ca fiind suficient de mare ca să stimuleze achiziția unui astfel de autoturism.

Înțeleg faptul că la persoane juridice merge mai bine, la persoane fizice e sub așteptările noastre, motiv pentru care nu putem decât să distribuim acele sume neconsumate (n.r. de la persoane fizice la persoane juridice), pentru că societățile comerciale din România, câtă vreme au epuizat bugetul, probabil că au capacitatea să mai tragă din acei bani. Nu mai vorbesc de faptul că o mașină care e folosită într-o societate comercială, statistic vorbind, parcurge mai mulți kilometri decât o mașină folosită de o persoană fizică. Nu mai spune de flote pentru curieri și alte astfel de activități.

Vreau să asigur întreaga industrie, importatorii, producătorii și asociațiile din domeniu, de disponibilitatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, iar speranța mea e că vom reuși și în anii viitori ambiția Ministerului rămâne la fel de sus în ceea ce privește aceste bugete, indiferent dacă discutăm despre subvenționarea autoturismelor, a lesingul-ui - o discuție pe care am avut-o la minister și abia aștept să definitivăm modalitatea în care vom finanța exercițiul financiar 2025 - 2030. Nu cred că avem cum să nu finanțăm leasing-ul operațional pentru mașinile electrice“, a precizat Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News