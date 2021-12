Mircea Coșea: Suntem într-un moment unic în 30 de ani. România este BLOCATĂ. CAPCANA în care am căzut

”Am avut o extraordinar de mare satisfacție când am primit invitația pentru această conferință (n.r. ”Anul european al căilor ferate în România: este nevoie de Pact Național pe Transporturi Feroviare?”, organizată de DCMediaGroup) , pentru că apărea un lucru la care eu mă gândesc de mult și cred că este foarte interesant și anume faptul că cineva a sesizat că avem nevoie de anumite înțelegeri, pe care le putem numi pact, pact național. Nu este transpartinic și aici înseamnă că trebuie să fie înglobat tot ceea ce înseamnă gândire și creativitate, indiferent că este politic sau nu. Avem nevoie de un pact pe anumite probleme.

Eu cred că avem nevoie de un pact pentru România în general, pentru că lucrurile sunt într-o direcție în care ar trebui să luăm o hotărâre. Discuția care a avut loc aici și din care am învățat foarte multe lucruri, nefiind în domeniu, și am mai învățat un lucru important, că există foarte multă bună-voință, foarte multă determinare în a schimba lucrurile, în pofida unor restricții, financiare, administrative și așa mai departe.

”Economia României și România, în general, este blocată”

Există unele progrese, dar nu am avut niciun moment senzația că vorbim despre un pact național. Lucrurile s-au rezumat la discuția pe o ramură, pe un domeniu, pe o profesie. Foarte bine că este așa, dar vreau să vă spun un lucru. Nu știu dacă dumneavoastră vă dați seama, dar toți cei care suntem în sală suntem oameni care urmărim informațiile, care discutăm, care avem această șansă extraordinară de a socializa cu oameni care au pregătire și care lucrează în economia reală. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar economia României și România, în general, este blocată.

Noi suntem într-o situație, într-un moment unic în istoria celor treizeci și ceva de ani, în care România este blocată. În mod științific, această blocare se numește capcana venitului mediu. Asta înseamnă că după o bună dezvoltare, după aderarea la Uniunea Europeană, am ajuns la un venit pe cap de locuitor care reprezintă, spun specialiștii, o capcană. Am ajuns la aproape 12.000 de dolari pe cap de locuitor. Asta este o capcană, în sensul în care și China și alte țări o trăiesc, în sensul în care dacă nu faci un stat de structură, reformator, te dezvolți extensiv, adică te dezvolți cu aceleași lucruri. Faci niște vagoane noi, repari șina, faci niște facilități extraordinare, speli geamul, mai faci lucruri din astea. Nu faci saltul spre cer, spre ceea ce România are nevoie acum și din păcate nu discutăm lucrul ăsta”, a spus Mircea Coșea, profesor de economie, în cadrul dezbaterii ”Anul european al căilor ferate în România: Este nevoie de Pact Național pe Transporturi Feroviare?”.

