Ministrul Turismului: Instituţiile publice pot începe să emită cardurile de vacanţă pentru angajaţi

Guvernul a finalizat toată legislaţia cu privire la acordarea tichetelor de vacanţă din acest an, iar instituţiile publice pot începe să le emită, a afirmat, marţi, ministrul Turismului, Daniel Cadariu, într-o conferinţă de profil.

"Din punctul nostru de vedere, al ministerului, noi ne-am făcut treaba şi încurajez toate instituţiile publice să le emită. Există cadrul legal, există sume prevăzute în buget. De asemenea, încurajez toţi operatorii economici să apeleze la voucherele de vacanţă. Au posibilitatea în limita a şase salarii minime pe economie", a spus ministrul.



Pentru aceste sume, operatorii economici nu mai plătesc contribuţii sociale şi pot fi deductibile din impozitul pe profit. Astfel, pot fi fidelizaţi salariaţii şi se poate da un imbold turismului, a adăugat Cadariu, potrivit Agerpres.





"Vom ridica această problemă în prima şedinţă de Guvern"



Pe de altă parte, ministrul Turismului a arătat că a avut întâlniri cu reprezentanţii Ministerului Mediului pentru ca, în această vară, să nu mai existe probleme cu plajele în staţiunile de pe litoral, aşa cum s-a întâmplat anul trecut.



Întrebat cum se va rezolva problema infrastructurii de transport, în condiţiile în care turiştii petrec o zi pe drum către orice destinaţie din România, ministrul a răspuns: "Da, avem o problemă cu infrastructura, ştim. Am făcut câteva adrese către Ministerul Transporturilor pe acest subiect. De exemplu, la Constanţa sunt prea puţini operatori pe aeroport. Am făcut o circulară şi am solicitat atenţie sporită autorităţilor judeţene care au aeroporturi în gestiune să se implice".



El a mai spus că transportul greu de marfă ar trebui mutat pe cale feroviară, iar o altă idee ar putea fi anumite trenuri turistice, mai ales între staţiunile de pe litoral.

Citește și...

Amânarea acordării voucherelor de vacanță sabotează programul de ”Înscrieri timpurii” pentru litoralul românesc. Cei mai mulți români își planifică vacanțele acum, nu peste două-trei luni, iar birocrația de stat sufocă iar turismul românesc

Cu toții știm că acordarea voucherelor de vacanță pentru 2022 a fost aprobată la finele anului precedent, printr-un efort al întregii industrii turistice, iar Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a avut un rol important în aceste demersuri, ca membru al Alianței pentru Turism (APT). Există un act normativ (Ordonanța de Urgență nr. 131 din 17 decembrie 2021) care prevede acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul plătit din fonduri publice începând cu 1 ianuarie 2022, această măsură fiind vitală atât pentru angajați, cât și pentru economia națională.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News