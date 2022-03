Ministrul Mediului: NU EXISTĂ nor toxic deasupra României, Marea Neagră NU este contaminată. Arafat: Planează norul de fake news!

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat că, în momentul de faţă, nu există niciun nor poluant deasupra ţării noastre şi că ceea ce s-a vehiculat în cursul zilei este fake news. La fel, nici informaţia potrivit căreia s-ar fi speculat că în Marea Neagră au ajuns ape poluate din Ucraina nu este adevărată.

"Informaţia cum că deasupra României planează un nor toxic, venit din Ucraina, a fost preluată, din păcate, de foarte multe agenţii şi organe de presă. Am combătut astăzi, cu specialişti, aceste ştiri false. Recomandăm tuturor să se informeze strict de la instituţii publice, din surse oficiale, şi să nu dăm crezare ştirilor false. Nici bine nu am dezminţit aceste informaţii despre norul poluant că au şi apărut următoarele fake news cu privire la poluarea apelor din Ucraina care ar ajunge în Marea Neagră şi care ar polua apele teritoriale române. Este o ştire la fel de aberantă. Nu există, în momentul de faţă, niciun risc din acest punct de vedere. Poluarea apelor supraterane sau subterane este foarte probabilă în Ucraina, în condiţii de război, însă diluarea face practic imposibilă propagarea unor astfel de contaminări până la litoralul românesc. Din păcate, Ucraina se confruntă cu poluarea aerului în zonele de conflict, mai ales în ariile industriale unde sunt bombardamente. Dar nu există nicio şansă ca acea poluare să ajungă, în momentul de faţă, deasupra României. Există, într-adevăr, un ciclon deasupra Ucrainei care generează o staţionare a eventualilor poluanţi în acea zonă dar, repet, nu există niciun motiv de îngrijorare pentru noi." a declarat ministrul Mediului.

Uite noru', nu e noru'! Barna: Nu există niciun risc

În tot acest tăvălug de dezinformări şi intenţii de a crea panică, există două informaţii: există sau nu un nor poluant deasupra Ucrainei iar, dacă există, ce riscuri sunt ca acest nor să vină deasupra României. Întrebat de moderatorul Digi24 dacă norul poluant de deasupra Ucrainei există, până la urmă, Tanczos Barna a afirmat: "Atât specialiştii din Polonia, cât şi cei din Ungaria, dar şi cei din România analizează din oră în oră situaţia din Ucraina. Pentru că toată lumea vrea să ştie dacă există o posibilitate reală de poluare. Încă o dată vă spun: nu există niciun risc. Deasupra zonelor de conflict, cu siguranţă, este mai multă poluare decât în orice altă zonă. În ciuda acestui fapt, la nivel de monoxid de carbon, anumite hărţi arată că situaţia este sub control. Se face analiză de 7-8 poluanţi, începând de la dioxid de carbon, ozon, aerosoli, sulf, toate acestea sunt analizate de acest centru Copernicus şi informaţiile sunt publice pentru toată lumea. În paralel, se analizează şi direcţia de deplasare a volumelor de aer. Aceste informaţii sunt adunate de specialişti şi pot să asigur pe toată lumea că suntem în legătură directă permanentă cu ISU, informăm ISU cu privire la orice risc iminent."

Poluarea cu fake news e la fel de toxică şi de periculoasă

Raed Arafat, șeful DSU, a intervenit, de asemenea, cu dorinţa de a asigura românii că în România nu există, momentan, pericol de poluare. Acesta susţine că singura componentă poluantă din ultimele săptămâni care ne intoxică pe toţi este... ştirea falsă: "Singurul nor, realmente existent, deasupra României în acest moment este norul ştirilor false, atâta tot. Trebuie să înţelegem că, în această perioadă, diferite entităţi folosesc diferite mecanisme pentru generarea unor reacţii necontrolate, reacţii care să ne pună în dificultate ca ţară, nu numai ca oameni. Şi am văzut astfel de reacţii la benzinării acum vreo două săptămâni. Se încearcă, practic, inducerea panicii în rândul populaţiei."

