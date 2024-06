Ministrul austriac Karner, care se opunea admiterii României în Schengen, l-a sunat pe ministrul Predoiu. I-a transmis mulțumiri pentru o operațiune / video

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a spus că a primit un telefon de la ministrul austriac Gerhard Karner pentru a-i mulțumi. De ce? Aflați în rândurile de mai jos.

Vedeți aici dialogul:

Bogdan Chirieac: Un capitol care începe să doară foarte tare România, traficul de droguri.

Cătălin Predoiu: Am stat o oră cu șeful structurii de Antidrog din România. E o prioritate a ministerului, am stabilit. Am fost, din păcate pentru minister, nu pentru mine, incorect criticat pe o declarație pe care am făcut-o chiar aici, la dumneavoastră și care a fost interpretată într-o cheie defetistă abordării noastre. Dimpotrivă, e o declarație pe care eu am făcut-o la preluarea mandatului, atunci când am spus că situația e gravă și pare că am pierdut războiul. Trebuie să îl câștigăm, am adăugat. Lucrul ăsta...

Bogdan Chirieac: Pierdusem războiul.

Cătălin Predoiu: E o declarație făcută la începutul mandatului. Am discutat mult cu specialiștii, ca să înțeleg și eu de ce a ajuns consumul de droguri atât de acut în România și o să vă spun și ce am făcut pe zona asta, că nu doar discutăm. Sau, dacă vreți începem cu ce am făcut... Ajungem și la fenomen, că dacă nu înțelegem fenomenul, nu apreciem corect nici riscurile în perspectivă, nici ce fac acești oameni care uneori își riscă și viața, să știți, în operațiunile antidrog.

Bogdan Chirieac: Da, aici e o treabă serioasă.

Cătălin Predoiu: Nu dobândim nici încrederea la nivel social că putem combate eficient acest flagel. La modul foarte concret, am suplimentat oamenii care se ocupă de antidrog în mod direct, cu sute de poziții și sute de oameni. Nu pot să dau cifra exactă a tuturor celor implicați în structurile antidrog, pentru că este o cifră clasificată și nu vrem ca rețelele să știe exact ce dispozitive avem și așa mai departe, dar sunt mulți oameni.

Mai mult decât atât, am cerut, cu valoare de principiu, să lucreze mai mult integrat, integrat cu Departamentul de Operațiuni Speciale, integrat cu Serviciile de Informații și Intern și Extern, spun acest lucru, pe lupta antidrog, integrat cu DGA-ul de la noi, cu DGPI de la noi, de la Ministerul de Interne, adică oamenii să colaboreze în acest efort, să pună pe masă tot ce știu și ce au și în termeni de expertiză și de informații. Deci mai mulți oameni și care lucrează mai mult împreună.

Apoi am extins foarte mult colaborarea internațională, am presat, deși termenul nu este corect, pentru că pare cumva că era nevoie să împing pe cineva de la spate. Nu, dar am insistat. Am prioritizat relațiile între poliția noastră și polițiile, în special polițiile din țările vecine. Vă spuneam de bună colaborare cu Poliția Ungară, dar nu numai cu Ungaria avem bună colaborare, avem și cu austriecii, foarte bune operațiuni. Acum, săptămâna trecută, ministrul Karner m-a sunat și mi-a mulțumit pentru o operațiune pe care am făcut-o în comun.

Bogdan Chirieac: Antidrog?

Cătălin Predoiu: Polițiștii români și polițiștii austrieci.

Bogdan Chirieac: Operațiune antidrog?

Cătălin Predoiu: Da. Nu numai antidrog, trafic de persoane...

Bogdan Chirieac: Deci Karner, care se opune admiterii României în Schengen, v-a sunat să vă mulțumească?

Cătălin Predoiu: Și pe noi ne ajută, să știți. Uitați când a fost cazul Cherecheș, ne-am ajutat cu ungurii, cu austriecii, cu italienii au colaborat, cu germanii nu mai spun, unde a fost și identificat și capturat. Bulgarii, iară încercăm să facem cât mai multe legături.

Deci valorificăm toate aceste arme și rezultatele au fost. Să știți că în ultimele 12 luni de zile au fost inițiate peste 1000 de acțiuni operative, adică de anchetă și de acțiuni tehnice în teren pentru destructurarea rețelelor. Din aceste 1000, 400 sunt acțiuni operative de mare amploare. Ce înseamnă mare amploare? Foarte mulți oameni implicați și de partea noastră, dar și targetați, rețea mare de droguri. 1200 kg de droguri capturate din care 200 kg droguri de mare, mare risc, 1.600.000 de pastile confiscate, identificate și confiscate. Am, săptămânal, rapoarte în telefon, îmi vin, săptămânal, operațiuni antidrog. Nu le putem divulga pe toate, pentru că sunt în anchetă. Lucrăm cu procurorii de la DIICOT foarte bine, încercăm să lucrăm și mai bine. Deci să fac eforturi în zona asta, adică noi ducem serios acest război. Dar, în același timp, e bine să știm și care este contextul și cum de s-a instalat acest fenomen în România...

Bogdan Chirieac: Și cum s-a ajuns la această dimensiune? Deci ce anume a determinat tânărul...

Cătălin Predoiu: Înfiriparea a fost în urmă cu mai mulți ani în societatea românească și nu sub forma drogurilor. Vă aduceți aminte de magazinele de vise?

Bogdan Chirieac: Etnobotanice.

Cătălin Predoiu: Da. Acolo a fost fenomenul de la care practic s-a pregătit piață. Adică s-a creat reflexul la unii, obiceiul la alții, ocazional la alții, dar acolo a fost patul germinativ.

Bogdan Chirieac: La etnobotanice.

Cătălin Predoiu: Pentru că s-a creat acest comportament social, de a consuma ceva care îți produce vise. A venit și reacția statului la ceva timp, a incriminat 43 de substanțe printr-o lege specială, în anii aceia, dar a venit la doi-trei ani de zile.

Comportamentul social în zona aceasta, atunci, în anii aceia s-a creat și acele magazine, din datele pe care le-am aflat, în funcțiunea mea, fără a intra în detalii, date clasificate, pe lângă anumite substanțe legale pe care le comercializau, gen îngrășăminte chimice, comercializau și substanțe nelegale sau o serie de substanțe care erau legale și produceau efecte halucinogene, ilariante și așa mai departe.

Bogdan Chirieac: La noi s-a plecat cu punga de aurolac, ca să spunem așa.

Cătălin Predoiu: Și atunci pe patul ăsta germinativ, sa spun așa, rețelele care traficau astfel de substanțe au trecut la substanțe mai sofisticate. Și tot acest context local, care a fost neatent privit mai mulți ani de zile, a explodat în momentul în care pe el au intrat drogurile reale, de risc și de mare risc. Și tot acest context este integrat într-o realitate globală înspăimântătoare, inclusiv european.

Bogdan Chirieac: Nu se mai vând în magazinele etnobotanice, drogurile de mare risc sau se vând și acolo?

Cătălin Predoiu: Nu, nu e vorba de... Nu vindeau nici atunci, dar sub paravanul ăla mai făceau lucrul ăsta.

Realitatea europeană este îngrijorătoare, pentru că a devenit consumul extrem de răspândit în Europa. Porturile europene vestice sunt penetrate de mari rețele de droguri. Altminteri, polițiile naționale se luptă cu tot acest fenomen, dar integrarea internațională nu este la nivelul adecvat, după părerea mea. Adică e o bătălie globală aici. Vorbim de o piață de zeci de miliarde de euro sau dolari, dacă vreți, oricare monedă e valabilă, global vorbind, anual.

Bogdan Chirieac: Și România poate să facă față acestui fenomen?

Cătălin Predoiu: Noi ne luptăm aici, cum v-am spus și vom continua această luptă și vom suplimenta. Situația e îngrijorătoare, dar vă spun că nu e cea mai dramatică din Europa. Vă dau ca exemplu un stat din vestul Europei, n-aș vrea să-l numesc, dar e un stat cu foarte bună reputație în general, în arena internațională, unde anul trecut au fost 600 de explozii asociate producției și traficului de droguri. Domnu Chiriac, 600 de explozii. Șase dacă erau în România, cred că nu mai discutați cu guvernul în ființă.

Bogdan Chirieac: Da, pe bună dreptate.

Cătălin Predoiu: 600. Alt stat, foarte onorabil, din vestul Europei, 55 de omoruri asociate traficului de droguri, anul trecut. Deci zone unde poliția scapă de sub control, vorbim în vestul Europei, situația.

În porturi, la fel, bătălia e foarte grea. Am o informare care a transpărut și în presa internațională chiar, nu toată, sunt anumite rețele organizate atât de bine încât, dacă este capturat un nucleu care operează într-un port, să zicem, din vestul Europei, unde vin marile transporturi, vorbim de containere întregi, automat a doua zi intră în funcțiune un nou nucleu, o nouă echipă care operează și care știe parole, oameni, legături, tot. Să zicem că vine poliția, vin procurorii capturează și al doilea grup, intră în funcțiune automat al treilea grup. E capturat și al treilea grup intră și al patrulea. Sunt organizați pe 4 rânduri de nuclee, de echipe care intră automat, se succed în cazul în care una din....

Bogdan Chirieac: Și trei nuclee sunt plătite degeaba?

Cătălin Predoiu: Şi ele nu știu unii de alţii. Au oameni care coordonează tot, organizați ierarhic. Ăsta e genul de adversar cu care luptăm.

Din fericire, gradul ăsta de sofisticare nu a ajuns în România și luptăm tocmai ca să nu ajungă. De asta e important să destructurăm. Orice lovitură cât de mică este importantă, pentru că nu-i lasă să se organizeze la nivelul ăsta.

Bogdan Chirieac: Dar la noi înțeleg că sunt droguri de 10 lei. Adică aici vorbim de cocaină, vorbim de...

Cătălin Predoiu: Vorbim și de alte cantități. Aud și această critică, de multe ori. Domnule, sunt cantitățile mici! Orice cantitate e importantă. Da, deci într-un an... Ăsta e bilanțul meu. Mare, mic, nu știu, să vină altcineva să facă unul mai bun, nu am o problemă. Dar eu, într-un an de zile, cu acești oameni dedicați, am strâns de pe piață 1.200 kg, din care 200 droguri de mare risc. S-au destructurat 57 de grupuri de crimă organizată, deci rețele organizate, cu șefi, cu oameni de legătură...

Bogdan Chirieac: Dar îi condamnă Justiția sau îi eliberează?

Cătălin Predoiu: Eu sunt convins că da, pentru că probele sunt solide. Se lucrează bine cu procurorii. A, e destul? Nu! Eu sunt primul care spun! Trebuie să continuăm! Ei sunt primii care spun asta! Știm, domn ministru, tragem, e nevoie de mai mult!

Dar, ceea ce e important strategic este să nu-i lăsăm să ajungă la nivelul de sofisticare pe care l-au dobândit rețelele în vestul Europei. Și în Balcani, ca să fiu corect.

Bogdan Chirieac: E o rută principală zona din Balcani, fiindcă nu e atât de bine monitorizată.

Cătălin Predoiu: Este o țară din Balcani care este penetrată de acest trafic în mod masiv și de crimă organizată.

Bogdan Chirieac: Balcanii de Vest, ca să spunem așa, ca să nu dăm nume direct.

Cătălin Predoiu: Deci e o prioritate pentru noi şi înţelegem acest lucru!

