Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, trimite Corpul de Control la IPJ Constanţa, după accidentul de la 2 Mai

"Sunt sincer îndurerat de tragedia familiilor îndoliate şi transmit sincere condoleanţe. Ca ministru al Afacerilor Interne, prima mea datorie este să mă asigur că este lămurit complet şi întreg adevărul. Pe baza stabilirii întregului adevăr, asigur că orice neglijenţă sau vinovăţie constatată în cursul anchetei va fi supusă rigorilor legii. În acest scop, am dispus un control complet care să fie efectuat de Corpul de Control al Ministrului pentru a desfăşura expertiza necesară pentru investigarea minuţioasă a întregului lanţ de evenimente. După anchetă, ofiţerii din Corpul de Control vor prezenta concluziile şi vor formula propuneri către instituţiile competente", a declarat Cătălin Predoiu.

"Consumul de droguri este stimulat de multe cauze. Unele ţin inclusiv de educaţie. Dar până la rezolvarea acestora, se impune combaterea cu toate forţele şi instituţiile statului a traficului de droguri, de persoane şi a crimei organizate. Sancţionarea consumatorilor şi posesorilor este o dimensiune importantă a luptei cu drogurile. Dar dimensiunea esenţială este identificarea, inculparea şi condamnarea marilor dealeri, marilor distribuitori şi a reţelelor de crimă organizată" , a mai spus ministrul.

Întrebat dacă au procedat greşit agenţii din Constanţa care l-au lăsat să plece pe Vlad Pascu, deşi acesta avea droguri în maşină, Cătălin Predoiu a spus că este prematur acum să îşi dea cu părere, fără să aibă toate faptele în faţă.

"Această informaţie nu poate fi certificată decât de un document oficial. Am în acest moment informaţii, dar ar putea fi speculate în cadrul controlului. Toate întrebările de ordin tehnic vor primi răspuns de la organele de control. Asta investigăm acolo prin Corpul de Control, dacă lucrurile s-au desfăşurat profesional şi în acord cu legea. A trage concluzia acum, fără informaţii verificate de oameni independenţi, echivalează cu a fi neprofesionist, cu a mă antepronunţa, şi nu pot face asta. Am fost informat despre incident şi am cerut imediat desfăşurarea de investigaţii", a spus ministrul Predoiu.

