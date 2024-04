Ministru de la Kremlin, ridiculizat pentru că a ieșit cu barca prin localitățile inundate: „Rușine vouă” /video

Rusia a declarat stare de urgență în regiunea Orenburg, aproape de Kazahstan, după ce râul Ural, al treilea cel mai lung râu din Europa, a crescut cu câțiva metri în câteva ore vineri și a rupt digul în orașul Orsk, scrie CNN.

Părți întinse ale Orskului, un oraș cu 230.000 de locuitori situat la aproximativ 1.800 de kilometri est de Moscova, au rămas submersate.

Târziu luni, agenția de știri Tass a citat serviciul de presă al Ministerului rus pentru Situații de Urgență spunând că apele din Orsk s-au retras cu 9 cm într-un interval de două ore. Serviciul a avertizat totuși că "situația rămâne dificilă, deși nivelurile apei au început să scadă puțin în unele zone".

Oamenii s-au adunat anterior în fața administrației locale din Orsk, unii scandând „rușine vouă, rușine vouă” și „Putin, ajutor”, potrivit imaginilor video de la fața locului publicate de mass-media locală.

Cu proprietățile lor fie distruse, fie grav deteriorate, unii sunt nemulțumiți de compensațiile oferite de autorități. Alții sunt nemulțumiți că digul construit în 2010 nu a fost capabil să apere orașul lor.

Guvernatorul regiunii Orenburg, Denis Pasler, a vorbit cu un grup de locuitori din Orsk și a spus că este ușor să se arunce vina și să se transforme într-o „mulțime neascultătoare”, dar că mulți locuitori au încercat să ajute eforturile de salvare și să fie adevărați patrioți.

„În mijlocul problemelor, au început să apară și alte persoane, din păcate”, a spus Pasler, adăugând că nu și-a schimbat hainele sau nu a dormit timp de mai multe zile. El a cerut unitate.

Procurorul regional al Orenburgului a avertizat cetățenii să nu participe la adunări în masă.

„Vă rugăm să luați în considerare că acest eveniment în masă nu a fost coordonat cu autoritățile conform procedurii stabilite de lege”, a declarat procurorul.

După ce digul din Orsk a fost rupt, Putin a ordonat ministrului Situațiilor de Urgență, Alexander Kurenkov, să viziteze zona și a ținut mai multe întâlniri online cu guvernatorii regiunilor afectate, inclusiv Orenburg, Kurgan și Tyumen.

Ministrul Rusiei pentru Situații de Urgență a fost ridiculizat pentru că a ieșit cu barca pentru a vedea dezastrul.

Russia's Minister for Emergency Situations arrives in flooded Orsk, is ridiculed for showing off his expensive float boat while locals have to manage on dinghies. pic.twitter.com/nVFjvTccrB