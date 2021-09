Miniștrii USR PLUS anunţă că demisionează marţi dimineaţă. Bogdan Chirieac: Lupta abia începe. Zilele lui Cîţu în fruntea Guvernului, numărate

Bogdan Chirieac, analist politic, s-a aflat luni seara în direct la România TV unde a reacționat cu privire la demisia miniștrilor USR PLUS din Guvernul Cîțu.

”Acest lucru înseamnă că indiferent de moțiune sau nu, oricum se întâmplă un fapt grav în Parlament. O moțiune legală este blocată în mod aberant pe chestiuni de procedură. Cade și moțiunea pentru că dacă mâine dimineață vor demisiona, și nu au încotro, pentru că a fost fără echivoc domnul președinte Dan Barna, practic Guvernul în 45 de zile trebuie să vină în fața Parlamentului și să ceară un vot de încredere, moment în care, tot fără echivoc, Guvernul nu va trece. Va pica.

Practic, zilele lui Florin Cîțu ca premier al României, oricum sunt numărate din acest moment. Că mâine se duce la domnul președinte Iohannis... acest atac al USR-ului este împotriva președintelui Iohannis. Astăzi, președintele Iohannis a ieșit și a anunțat oficial că se vede cu Florin Cîțu și a ieșit cu sprijin total pentru Florin Cîțu, deci vă dați seama că mâine dacă USR cedează în fața președintelui atunci USR nu mai contează ca partid politic, dar nu cred că va face lucrul acesta. Acest lucru îl va pune pe președintele Iohannis într-o situație dificilă. Deci lupta, ca să spunem așa, abia începe”, a declarat Bogdan Chirieac.

”Șah pe toată linia”

Întrebat cine e ”deștept sau nu” în politică, analistul politic a mai susținut că USR PLUS ”a dat șah”.

”Deștept este partidul USR PLUS. A dat un șah pe toată linia. Eu nu spun că ce fac dânșii e bine. Nu. Eu cred că această criză guvernamentală are la origine numirea procurorilor în instituțiile de forță. Știm din cealaltă epocă faptul că am consemnat abuzuri înspăimântătoare. Cei care stăpânesc un anumit Parchet, practic pot stăpâni România. Această criză guvernamentală cred că trebuie să ne învețe ceva. Slăbiciunea fără echivalent în lumea civilizată a legilor justiției. Nu se poate așa ceva. USR PLUS a avut de la bun început o strategie, ataca unde trebuie, cu numirea procurorilor la DNA, la DIICOT, unde trebuie. Au văzut că domnul Florin Cîțu l-a schimbat pe domnul Stelian Ion, cel cu boxa în Parlament, nu trebuia niciodată să fie ministru, dar nu despre asta este vorba, cu siguranță a avut acordul președintelui pentru că altfel nu făcea schimbarea și de aici a fost mișcarea de forță a USR, care s-a năpustit în primul rând în președintele Iohannis. În primul mandat și doi ani din acest mandat, președintele Iohannis nu s-a mai confruntat cu o asemenea opoziție. Am văzut rețelele sociale, înspăimântătoare la adresa lui Klaus Iohannis, cum n-au fost niciodată astfel și acum au făcut gestul politic fundamental și miniștrii USR PLUS s-au retras din Guvern. Mai departe, nu-și asumă toate grozăviile. Florin Cîțu a comis totuși grozăvii, le vom trăi în lunile următoare. Acum lumea privește cu ochii mirați la facturi, la curent, la gaz, la mâncare, etc. USR se dă deoparte de această chestiune. Toate nenorocirile, cu Clotilde Armand, cu frauda de la Sectorul 1, au trecut pe locul doi, nu se mai pun astea. PSD sigur că a procedat corect. A dat de înțeles că nu va vota o moțiune în care USR PLUS de fapt voiau să îi spargă capul lui Cîțu cu bâta PSD. Prin retrageri nu câștigi puncte. Repet, PSD. procedat corect. Singurul partid activ în acest moment, din toate punctele de vedere, este USR PLUS. Să știți că pe mine m-a uimit și mă îngrijorează strategia impecabilă a acestui partid politic de a conduce România după ce au câștigat numai 15% la ultimele alegeri. Foarte interesant”, a mai declarat Bogdan Chirieac.

USR-PLUS a anunțat demisia miniștrilor din Guvernul Cîțu

"Nu se mai poate așa și nici nu se va mai putea mai departe așa cu USR-PLUS. Florin Cîțu a dinamitat conștient și perfect responsabil această Coaliție, cu bună știință și cinism. Florin Cîțu nu mai poate să fie premier și din acest motiv, miniștrii USR PLUS se retrag din cabinetul Florin Cîțu!

Este o decizie pe care am luat-o împreună cu toți colegii din USR PLUS, e o decizie susținută de Biroul Național și în acest context ne prezentăm demisiile. Le aveți aici și pe a mea, și pe a celorlalți colegi miniștri, le au fiecare în mână. Mâine dimineață, la prima oră, premierul va avea demisiile noastre pe birou, astfel încât să deblocăm această criză care astăzi în Biroul Permanent a devenit una ridicolă.

Nu s-a întâmplat niciodată în 30 de ani și mă îndoiesc că s-a întâmplat într-o țară pretins democratică din lume, ca oamenilor care au semnat o moțiune de cenzură să li se spună, fiind priviți în ochi: Nu este semnătura dvs. Avem îndoieli serioase că semnătura pe care o aveți vă reprezintă.

E un abuz grotesc care aruncă România în beciurile democrației, pseudo-democrației, de fapt. Ori ceea ce s-a întâmplat astăzi ne arată că oricâte hachițe și oricâte invenții sunt necesare pentru a fi îngropată moțiune de cenzură depusă, trebuie să folosim și planul B. Moțiunea era planul A. Planul B era această demisie pe care astăzi o anunțăm și o prezentăm, demisie prin care se deschide și procedura de prezentare și de venire a Guvernului în Parlament pentru o nouă învestitură", a declarat Dan Barna, în conferința de presă.

