Ministerul Sănătăţii: 1.116 cazuri noi de COVID în ultimele 24 de ore

Un număr de 1.116 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, cu 588 mai mult faţă de ziua anterioară, fiind efectuate peste 24.000 de teste, a informat, marţi, Ministerul Sănătăţii.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.438 de teste RT-PCR (4.008 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 3.430 la cerere) şi 16.954 de teste rapide antigenice. Conform Ministerului Sănătăţii, 135 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima trecere prin boală. În total, până marţi, pe teritoriul României au fost înregistrate 2.896.012 cazuri de infectare cu noul coronavirus. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 108 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 12.995.420 de teste RT-PCR şi 9.754.736 teste rapide antigenice.

Numărul de persoane internate cu COVID-19 este de 1.187, cu 55 mai puţine faţă de ziua anterioară, a informat, marţi, Ministerul Sănătăţii

În secţiile ATI sunt trataţi 193 de pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-2, cu doi mai mulţi decât în ziua precedentă. Potrivit Ministerului Sănătăţii, 169 dintre pacienţii aflaţi la ATI sunt nevaccinaţi anti-COVID. Din totalul pacienţilor internaţi, 79 sunt minori, cu doi mai mulţi decât în ziua anterioară. Niciun minor nu este la ATI.

Credeați că ce este mai rău cu Covid-19 a trecut? Nu. Bill Gatesc vine cu un avertisment șocant.

Bill Gates este de părere că lumea încă nu a văzut ce este mai rău pe bază de coronavirus, adică ce este mai rău abia acum urmează. Magnatul a spus că nu vrea să pară „pesimist”, dar a avertizat că există riscul unei variante „și mai transmisibile și chiar mai fatale”.

„Încă există riscul ca această pandemie să genereze o variantă care va fi mult mai transmisibilă și mult mai fatală. Nu este probabil, nu vreau să fiu o voce a nenorocirii, dar este un risc de peste 5% ca această pandemie să nu fi arătat ce este mai rău”, a spus Bill Gates pentru Financial Times.

Bill Gates, care publică marți noua sa carte How to Prevent the Next Pandemic, a sfătuit guvernele din întreaga lume să investească într-o echipă de epidemiologi și alți specialiști în domeniu pentru a ajuta la identificarea viitoarelor amenințări la adresa sănătății globale.

