Mihail Gorbaciov: ”Pericolul este imens”. De ce se tem rușii

Fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov a oferit un interviu postului britanic BBC, în care a discutat despre conflictul din Ucraina provocat de Rusia și pericolul pe care îl pun armele nucleare.

”Atâta timp cât există arme de distrugere în masă, în special arme nucleare, pericolul este imens. Indiferent de orice decizie politică care ar putea fi luată. Uite câți oameni răi sunt în lume azi, care aruncă lucruri în aer. Ar putea prelua controlul a unor astfel de arme (nucleare - n.r.). Iar dacă armele sunt folosite, atunci vor exista și represalii. Acest lucru nu se poate întâmpla! Așadar, toate națiunile ar trebui să declare, toate națiunile, că armele nucleare ar trebui distruse. Asta pentru a ne salva pe noi și planeta noastră.

Am fost în Japonia, în Nagasaki. Locul unde americanii au bombardat prima dată încă este afectat. De ce au făcut americanii asta? Ca un avertisment pentru toată lumea: supuneți-vă nouă sau vom arunca o mică bombă pe voi, la fel cum am făcut cu Japonia. Eu așa văd lucrurile. Pentru ce alt motiv ar fi făcut asta? Mi-e teamă că oamenii care gândesc așa sunt încă prin preajmă. Nu am scăpat de ei”, a spus Mihail Gorbaciov.

Rușii sunt speriați de război

Fostul lider a vorbit despre perioada în care a fost la conducerea partidului de guvernare din perioada sovietică și despre temerile pe care poporul rus și le-ar fi exprimat în acea perioadă.

”Când am ajuns secretar general al Partidului Sovietic Comunist, am călătorit în orașe și sate din jurul țării pentru a-i întâlni pe oameni, pentru a mă prezenta și pentru a le vorbi. Atunci era un singur lucru despre care vorbeau oamenii. Ei îmi spuneau: ”Mihail Sergheevici, orice probleme am avea, orice penurie de mâncare, nu îți face griji, vom avea destulă. O vom cultiva. Ne vom descurca. Doar asigură-te că nu e război”. Am fost uimit. Așa erau oamenii. Atât de mult suferiseră în ultimele războaie”, a mai spus fostul lider.

Întrebat despre situația actualului conflict și făcând o comparație cu Războiul Rece, Gorbaciov a descris contextul actual ca fiind tot ”război”.

”E răcoros, dar tot război. Uită-te la ce se întâmplă. Indiferent de loc tot sunt bombardamente, aeronave și vapoare de luptă sunt trimise aici și acolo. Nu este genul de situație pe care am dori-o”, a afirmat Gorbaciov.

