”Mi-au provocat o foarte mare durere”. Marina Almășan, părăsită de ”copiii” săi, peste noapte: Nu știu dacă ei își vor da seama

Marina Almășan, cunoscuta realizatoare de la televiziune publică, cu foarte mulți ani de activitate în spate, a făcut mărturisiri legate de faptul că uneori este considerată ca fiind demodată, dar și cum gestionează acest lucru. Totodată, a precizat care îi sunt regretele legate de echipa care a părăsit-o, peste noapte, în plin scandal cu cei din Comisia de Disciplină.

”Da, câteodată da. Pentru că sunt un om conștient, având și copiii de 20-30 ani sunt foarte atentă la generația nouă și este clar că mă simt deja făcând parte dintr-o altă lume. Și sunt dintr-o altă lume.

Sunt sigură că acum vremea este a altor generații, a celor au venit în urma mea, dar în același timp sunt genul de om care consideră că există loc sub soare pentru toată lumea, în orice domeniu, și în muzică, și în artă, și în televiziune.

Există publicul nostru, al celor care am început acum 30 de ani și sunt cei care au crescut cu noi. Îmi spuneau unii înainte de emisiune că erau mici și se uitau la Ceaiul de la ora 5. Cumva ei îmi sunt în continuare aproape, și simt că mai am, așa demodată cum sunt, am oameni care au crescut cu mine și care nu neapărat pentru că îmi împărtășesc ideile, dar se simt confortabil când mă văd, ca și cum o văd pe mătușa aia pe care nu au văzut-o de mult, cu care au crescut, cu care s-au jucat când erau mici.

Eu încerc să mă updatez, lucrez pe tabletă, sunt foarte atentă la device-urile care apar, mă uit la emisiunile evoluate de la posturile comerciale și îmi dau seama că: Uite, așa ar trebui să fim și noi.

Bine, cu toate opreliștile de rigoare, dar suntem cumva ai trecutului. Dinozauri sau nu, pe mine nu mă mai deranjează”, a declarat Marina Almășan în emisiunea ”40 de Întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, iar pentru a puncta acest lucru nu a ezitat să îl citeze pe maestrul Horia Moculescu, 87 de ani, care spunea: ”Cui nu-i place vârsta mea, să nu apuce”.

Citește și: Marina Almășan, o nouă reacție în conflictul cu fostul partener: Prostește populația cu pretinsa lui iubire neîmpărtășită

Pe cine nu a putut ierta Marina Almășan

”Sunt o persoană pozitivă, probabil și pentru că lucrez în televiziune, nu poți să faci divertisment dacă ești un om ursuz, încruntat și veșnic nemulțumit”, declara în urmă cu ceva vreme realizatoarea de televiziune. Întrebată la acel moment: ce ar schimba la propria persoană, Marina Almășan a afirmat că ”trebuie să mai învăț să iert. Mi-e foarte greu să iert oamenii care au fost nedrepți cu mine. Dacă aș reuși să iert, probabil că aș fi mult mai fericită. Să zicem că este o umbră asupra fericirii mele”.

În acest context, Denise Rifai a lansat o ”întrebare-roșie” și anume: Pe cine nu a putut ierta Marina Almășan?

”Au existat situații în care nu am putut ierta, în unele cazuri nici nu mai am cum să iert pentru că persoanele nu se mai află printre noi. Am fost foarte supărată pe Victor (n.r. Socaciu), care felul în care a ales să încheie povestea familiei noastre. Și am fost foarte, foarte supărată. În momentul în care am fost dispusă să iert, deja nu mai era alături de noi și mi-a părut foarte rău că nu am făcut acest gest când trebuia.

Și m-aș bucura să îi pot ierta pe colegii mei de echipă, acum mărturisesc o mare durere pe care am avut-o anul trecut, în momentul în care s-a întâmplat acea furtună cu CNA-ul, cu sancționarea mea, cu Comisii de Disciplină, colegii cu care am lucrat ani de zile, speriindu-se că eu probabil nu o să mai apuc să fac emisiuni în TVR și vor rămâne în aer, au fost atrași de conducerea canalului spre o altă emisiune și temându-se să nu le fie mai rău lângă mine, au plecat.

Și mi-au provocat o foarte mare durere. Nu știu dacă ei își vor da seama, vreodată, cât de mult am suferit eu, mai mult decât pentru orice altceva. Erau ca și copiii mei, i-am ajutat în foarte multe rânduri, am avut toată dragostea din lume pentru echipă, fără de care am rămas peste noapte. Încă nu am reușit să îi iert, mi-aș dori să pot să îi iert”, a mărturisit Marina Almășan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News