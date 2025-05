Messi, car de nervi după fluierul final. Antrenorul echipei adverse l-a salvat de cartonașul roșu - VIDEO

Jucătorul argentinian Lionel Messi a fost salvat, miercuri seară, de la primirea unui cartonaș roșu după încheierea meciului pe care echipa sa, Inter Miami, l-a disputat cu San Jose Earthquakes, în liga profesionistă nord-americană de fotbal (MLS), chiar de antrenorul formației adverse, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Messi a avut o reacție furioasă când a fost blocat înafara careului în minutele adiționale ale meciului, la scorul de 3-3. Jucătorul argentinian a strigat către arbitri, iar după încheierea meciului starea sa de frustrare a crescut fiind admonestat cu un cartonaș galben.

Însă Messi a continuat să strige la arbitri în timp ce se saluta cu jucători diferiți pe teren, îndreptându-se spre arbitri pentru a le cere socoteală. Arbitrul de centru Joe Dickerson i s-a adresat lui Messi, care era furios și i-a cerut să plece.

Antrenorul San Jose Earthquakes, Bruce Arena, se afla între jucătorul argentinian Messi și cei trei arbitri, îndeplinind rolul pacificatorului și în parte al negociatorului înainte de a-l îndepărta pe Messi din preajma arbitrilor.

The referees this season in the MLS are full of Sh!t and we see it every game. Clear foul the ref looks the other way. Messi still angry pic.twitter.com/M11AlOb0up