Pleci în concediu și nu știi ce să faci cu pisica ta? Iată o idee!

Cât costă cazarea la un hotel pentru pisici în București? Aflați în cele ce urmează.

La un hotel din București, dacă vrei să-ți lași pisica, te costă 49 lei pe noapte All Inclusive, 29 lei tarif check-in/checkout ce se încasează doar o dată per rezervare (pentru curățenie generală la plecare și alte proceduri) și 10 lei extra pentru a doua pisică a aceluiași proprietar, în aceeași cușetă.

Cazarea este All Inclusive și conține nisipul, apa plată, mâncarea, accesul la spațiul de joacă și interacțiunea cu personalul de la hotel. În perioadele de vârf (sărbători, vacanțe generale), tarifele pot crește cu 10-30 lei/noapte. Prețul final pentru rezervare poate fi aflat prin formularul de rezervare.

Pentru a evita discuțiile politice aprinse, pisicuțele străine nu vor interacționa între ele - ci doar cele ale aceluiași proprietar.

”Chiar dacă pisicuțele sunt destul de independente, lăsatul singure acasă le poate afecta psihologic. În unele cazuri vor provoca distrugeri în casă, își vor face nevoile în locuri nepotrivite (exemplu: în patul tău) și te vor certa când vei reveni acasă. Orice ființă învățată în compania oamenilor le va duce lipsa când vor dispărea. În plus, ele nu au noțiunea timpului și nu înțeleg conceptul de "au plecat în vacanță câteva zile" și este posibil să se simtă total abandonate.

În plus, dacă le lași apă multă și boabe multe, este posibil să le consume mai rapid decât ai estimat sau pur și simplu acestea să se altereze stând câteva zile in bol. La hotel, îngrijitorii interacționează permanent cu pisicuțele, le schimbă apa zilnic, le oferă porțiile de mâncare proaspătă în cantitățile adecvate fiecărei pisicuțe și, per total, le oferă poate chiar mai multă atenție decât ai tu timp să le oferi acasă. Un medic interacționează zilnic cu fiecare pisicuță din hotel, urmărind astfel că totul e ok. Există și înregistrare video permanentă și monitorizare prin serviciu de pază”, spun cei de la hotelul de pisici din București.

