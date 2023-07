Medicii stomatologi protestează, după deciziile CMSR. Dr. Carmen Ionescu: Lucrăm cu sabia deasupra capului. Au spus că e o regretabilă eroare de transcriere, dar au intrat în derulare

"Noi, astăzi, avem un protest organizat, acreditat între orele 11:00 şi 17:00. Se va derula pe strada Plevnei, în fața Facultăţii de Stomatologie. Aşa era programat. Între timp, ieri a apărut o directivă cum că şedinţa în care trebuia să se abroge aceste decizii s-a mutat undeva în Otopeni. Am mers şi acolo. Bineînţeles, fiind un protest spontan, nu am apucat să luăm o autorizație de ieri şi până astăzi. Am stat pe domeniul public şi nu a apărut nimeni, nu ne-au lăsat să intrăm nicăieri. Se pare că domnii de la CMSR, conducerea noastră, a părăsit incinta în maxim 20 de minute, nu ştim pe unde şi cum.

"Nu aveau dreptul să ia astfel de decizii singuri"

Ne vom duce mai departe, în Plevnei, la Facultatea de Stomatologie şi înţeleg că, apoi, este o conferinţă de presă la Ministerul Sănătăţii, la ora 13:00, în care vom vedea ce s-a stabilit la această şedinţă - dacă s-a stabilit ceva sau dacă a fost ţinută şedinţa, nu ştim.

Au fost publicate nişte decizii de către Colegiul Medicilor Stomatologi din România care nu aveau dreptul să ia astfel de decizii singuri, fără consultarea Ministerului Sănătăţii prin lege şi fără consultarea noastră. La două săptămâni după ce au apărut în Monitorul Oficial, iar noi ne-am sesizat aproape toată ţara, a apărut regretabila eroare de transcriere, aşa ni s-a spus acum două zile, şi că vor remedia.

Dar, în toată această perioadă, aceste lucruri sunt sub formă de lege şi au intrat în derulare, inclusiv astăzi. Ele îşi derulează acţiunea din momentul în care au fost publicate. Aceste decizii afectează toţi medicii stomatologi pentru că ni se restrâng nişte drepturi obţinute printr-o diplomă de licenţă şi prin ani de studii. Sunt medici care practică astfel de procedee de 20-30-40 de ani şi, peste noapte, li se spune "nu mai ai voie să faci treaba asta pentru că ai nevoie de încă trei ani de rezidenţiat, să vii să te învăţăm noi şi după aia poţi să faci".

"Noi să lucrăm cu sabia deasupra capului"

Este o împărțire a profesiei în mai multe componente care, prin natura lor, au fost obţinute în urma diplomei de licenţă. Toate aceste lucruri au fost învăţate, obţinute prin examene deja - există o curiculă care prevede acest lucru - şi nu poţi să vii peste noapte şi să spui "nu mai ai voie să faci treaba asta".

Pacienţii vor fi afectaţi pentru că, pentru o procedură, în acest moment, tu ai nevoie de 2-3 medici ca să o ducă la capăt. Atunci, un pacient care venea în cabinetul tău şi tu îi rezolvai problema cap-coadă va trebui să se ducă la doi sau trei specialişti la care să cotizeze separat ca să poată să îşi rezolve aceeaşi problemă. Culmea este că am fost încurajaţi de către preşedintele Colegiului că putem face manoperele fără nicio problemă, dar dacă suntem reclamaţi e treaba noastră. Adică noi să lucrăm cu sabia deasupra capului.

Este un pic ciudat, pentru că au tot fugit de o discuţie sau de o responsabilitate practic. Când publici aşa ceva, tu trebuie să ai o responsabilitate şi o bază legală. Nu au avut niciun fel de comunicare cu noi", a spus medicul stomatolog dr. Carmen Ionescu pentru DCNews.

