Masajul nu este doar o formă de relaxare ci contribuie la refacerea organismului

Masajul este cea mai cunoscută tehnică utilizată pentru obținerea relaxării corporale și psihice. Este utilizată din cele mai vechi timpuri. Dezvoltarea tehnologiei a făcut ca această tehnică să fie mult îmbunătățită. Rezultatele nu au întârziat să apară motiv pentru care masajul este tehnica la care zi de zi apelează un număr foarte mare de persoane. Pe lângă nivelul de relaxare corporală și psihică pe care o oferă masajul trebuie menționat faptul că această tehnică este utilizată și în procesul de recuperare medicală. Fie că este vorba despre o afecțiune medicală dobândită ca urmare a unui accident sau ca urmare a unei boli, masajul este recomandat în procesul de recuperare prin care trebuie să treacă foarte multe persoane care din păcate suferă de diverse afecțiuni medicale.

Când masajul devine o tehnică de recuperare medicală?

Modul din ce în ce mai profesionist în care se realizează masajul face ca acesta să fie o terapie alternativă în procesul de recuperare prin care unii dintre noi trebuie să treacă pentru a putea avea o stare de sănătate cât mai bună. În principal, masajul terapeutic se recomandă în cazul în care persoana se confruntă cu dureri musculare intense, dureri care persistă pentru o perioadă de timp lungă și care îngreunează sau face imposibilă desfășurarea activităților cotidiene. Aceasta nu este singura situație în care masajul terapeutic este recomandat. Alte situații în care se recomandă apelarea la un profesionist care activează în domeniul masajului terapeutic sunt următoarele:

- Afecțiuni ale aparatului locomotor

- Afecțiuni care contribuie la proasta circulație a sângelui

- Afecțiuni metabolice

- Afecțiuni psihogene

- Probleme apărute ca urmare a unei posturi corporale greșită

- Compresarea nervilor

- Recuperarea mobilității pierdută ca urmare a unor accidente rutiere, de muncă, etc.

Persoanele care nu au voie să apeleze la această metodă de recuperare

Cu toate că masajul este o terapie utilizată cu succes în procesul de recuperare a persoanelor care suferă de diferite afecțiuni medicale, există câteva categorii de persoane care din cauza afecțiunilor medicale de care suferă nu pot apela la această tehnică de recuperare. Acestea sunt următoarele:

- Persoanele care suferă de afecțiuni la nivelul pielii

- Persoanele care suferă de boli psihice foarte grave

- Persoanele care suferă de afecțiuni ale vaselor de sânge

- Persoanele care suferă de boli infecțioase

- Persoanele care suferă de tromboze sau ulcere

- Persoanele care suferă de sifilis

- Persoanele care sunt predispuse la apariția hemoragiilor

- Persoanele care au tumori maligne.

De ce masajul este considerat a fi o tehnică eficientă în procesul de recuperare?

Beneficiile pe care le oferă masajul terapeutic sunt multiple și reprezintă motivul pentru care specialiștii din domeniul recuperării medicale recomandă această terapie de recuperare. Printre cele mai importante avantaje de care se bucură persoanele care optează pentru această metodă de recuperare sunt următoarele:

- Îmbunătățește circulația sângelui. Este un beneficiu de care se bucură un număr foarte mare de persoane pentru că această afecțiune medicală este foarte populară printre oameni, în special printre cei în vârstă sau care au suferit un traumatism

- Contribuie la reducerea spasmelor și crampelor

- Perioada de travaliu este scurtată în cazul în care gravida beneficiază de un masaj de recuperare

- Relaxează musculatura și calmează durerile musculare apărute din varii motive

- Contribuie la îmbunătățirea sistemului imunitar

- Contribuie la îmbunătățirea elasticității articulațiilor

- Corectează cu succes deformările corporale apărute ca urmare a unei posturi corporale greșită

- Oferă mobilitatea pierdută ca urmare a unor accidente rutiere, de muncă, etc.

Frecvența masajului terapeutic

Pentru ca această tehnică de recuperare să ofere rezultatul mult dorit este necesară efectuarea mai multor ședințe de recuperare medicală. Cu toate că nu există o frecvență bine stabilită, există anumite recomandări oferite de către medicii care activează în domeniul recuperării medicale. De exemplu, pentru persoanele care suferă de afecțiuni ale aparatului locomotor se recomandă aproximativ 2 săptămâni de masaj terapeutic. Însă, sunt și situații în care este necesară parcurgerea a 5 – 10 ședințe de masaj terapeutic. Durata ședinței de masaj terapeutic diferă în funcție de afecțiunea medicală de care suferă persoana care beneficiază de masaj. Aceasta poate dura între 15 și 90 de minute.

Masajul terapeutic trebuie să fie realizat de către un specialist

Pentru ca masajul de recuperare să ofere beneficiile pentru care este recomandat trebuie să fie realizat de către o persoană care este specializată în cadrul acestui domeniu de activitate. Spre deosebire de masajul de relaxare care poate fi realizat de către orice persoană, masajul de recuperare implică anumite tehnici de masaj ceea ce face necesar ca acesta să fie prestat de către o persoană care are cunoștințe avansate în ceea ce privește această tehnică de masaj. Există foarte multe locații în cadrul cărora se realizează această tehnică de recuperare medicală atât în țara noastră cât și în alte țări. O terapie prin masaj, chiar in centrul Londrei, este o terapie recomandată atât persoanelor care trebuie să facă recuperare medicală cât și persoanelor care doresc să se relaxeze din punct de vedere fizic și psihic. Pe lângă masajul terapeutic este necesară parcurgerea și parcurgerea altor terapii de recuperare pentru ca starea fizică să se îmbunătățească mult mai repede și într-un procent cât mai mare. Indiferent de terapia de recuperare parcursă este necesar ca aceasta să fie realizată alături de oameni care sunt pregătiți din punct de vedere teoretic și practic în domeniul recuperării medicale. Experiența acestora este un aspect care poate aduce un plus de valoare în timpul procesului de recuperare.

