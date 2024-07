Mărturiile cutremurătoare ale mamei băiatului violat de "antrenorul de genii": "În 2022 a început toată tărăşenia"

Mama băiatului violat de Kristof Lajos, numit și „antrenorul de genii”, spune că acesta îi trimitea foarte des mesaje și îl suna pe copilul ei, spunându-i că e mai important să petreacă timp cu el decât cu familia. În plus, bărbatul ar fi încercat să îl ademenească și pe fratele băiatului. Mai mult decât atât, el le-ar fi făcut cadouri copiilor telefoane mobile pe care le controla. De altfel, surse din anchetă ar fi precizat că „antrenorul de genii” îi dădea băiatului de 14 ani, în fiecare lună, între 2.500 şi 3.000 de lei.

VEZI ȘI: ”Antrenorul de genii”, prins în flagrant când viola un minor. Iulian Cristache: Sunt șocat, îl cunosc pe agresor. Nu mă așteptam la așa ceva

"Suspiciunea mea a fost de la început. În 2022 a început toată tărăşenia. Atunci ne-am cunoscut practic. Nu am avut dovezi. Am încercat să vorbesc cu copiii, să observ dacă au comportamente diferite. A acţionat într-un mod mult prea profesionist încât să îmi pot da eu, om simplu, seama ce se întâmpla. (...) Copii veneau tot împotriva mea. Nu ştiu cum făcea, tot eu eram cea rea. Curgeau mesajele întruna, îi suna. Deci copilul meu nu putea să stea cu mine în bucătărie să ia masa, că trebuia să aibă telefonul lângă el şi să îi răspundă non stop acestui individ. Asta mi-a atras atenţia", a povestit femeia pentru TVR.

„Antrenorul de genii” ar fi fost filat de polițiști timp de 2 săptămâni

Precizăm că Lajos a fost reţinut sâmbătă după ce a fost prins în flagrant violându-l pe minorul în vârstă de 14 ani. Bărbatul de 39 de ani ar fi fost filat timp de două săptămâni de poliţişti.

"Mă bucur că e prins şi să nu mai aibă de suferit şi alţi copii. Probabil că mai sunt cazuri de care noi nu ştim", a mai spus mama băiatului.

Femeia ar fi început să facă sesizări atunci când cei doi băieţi de 13 şi 14 ani aproape că nu mai veneau acasă. Se pare că ea a fost ajutată și de unul dintre activiştii pentru drepturile copiilor care îl cunoştea pe agresor. TVR mai relatează, citând surse din anchetă, că băiatul de 14 ani ar fi recunoscut în discuţiile cu poliţiştii că ar fi avut o legătură cu bărbatul şi ar fi declarat că încă un copil s-ar afla într-o situaţie asemănătoare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News