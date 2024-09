Marley a devenit pisica anului. Oferă alinare femeilor traficate

O pisică care oferă alinare femeilor traficate a fost desemnată pisica anului în cadrul unei ceremonii naționale.

Marley, o pisică albă și neagră care trăiește la un adăpost pentru femei care au fost înrobite, exploatate și traficate, a câștigat premiul datorită „darului său de empatie”.

Marley, în vârstă de șapte ani, a învins mii de alte înscrieri pentru a câștiga râvnitul premiu al Cats Protection, în semn de recunoaștere a compasiunii pe care o oferă femeilor de la Caritas Bakhita House din Londra.

Karen Anstiss, directoarea casei, a declarat: „Sunt atât de mândră că Marley a câștigat titlul de pisica națională a anului. El este un exemplu minunat al puterii iubirii. De multe ori, faptul că Marley pune o lăbuță pe picioarele oaspeților noștri este prima bunătate pe care aceștia o experimentează după ani de zile. Are acest dar incredibil al empatiei și a ajutat multe, multe femei pe drumul spre recuperare”.

Premiul va fi prezentat de scriitoarea Dawn O'Porter, care a declarat că a învățat atât de multe despre viață și iubire de la pisica ei, încât atunci când aceasta a murit, a liofilizat-o.

Lilu, pisica siameză iubită și acum liofilizată a lui O'Porter, stă pe un scaun în sufrageria sa de când a murit în 2020.

Casa Caritas Bakhita, care găzduiește 11 femei din 11 țări, l-a adoptat pe Marley în urmă cu patru ani dintr-un adăpost de salvare unde a fost plasat după ce a fost agresat de o altă pisică în casa familiei sale.

Anstiss a spus: „Înainte să ajungă în adăpost, cred că a trecut prin momente dificile, așa că recunoaște traumele oaspeților noștri pentru că și el a suferit. Inițial stă foarte aproape, pentru a vedea cum reacționează femeile. Apoi le pune ușor o lăbuță pe picior, făcându-le să știe că nu sunt singure. Am avut o persoană care era atât de traumatizată încât nu vorbea cu noi - doar cu Marley - și pentru că avea încredere în el, în timp am reușit să ajungem la ea”.

Anstiss a spus că Marley a fost, de asemenea, un supervizor al personalului, un agent de securitate care patrula pe teren și grădinarul șef. „Nimeni nu are voie să se atingă de peticul lui de margarete”, a spus ea.

Marley este un oaspete popular și la sesiunile de terapie prin artă și adesea se alătură personalului și oaspeților la cină. Un oaspete a compus chiar și un cântec pentru el.

Anstiss a spus: „Marley este cu adevărat inima pufoasă a căminului nostru”.

Pentru a ajunge printre cele patru pisici finaliste la premiile naționale pentru pisici, Marley a câștigat mai întâi categoria „pisici incredibile”, care celebrează pisicile a căror legătură cu oamenii lor inspiră acte extraordinare de dragoste, în urma unui vot public.

Marley a fost apoi ales drept pisica națională a anului de către un juriu format din celebrități și a câștigat un trofeu și un pachet de premii care includea un voucher de 200 de lire sterline pentru un magazin de animale.

Marley urmează exemplul câștigătorului de anul trecut, Zebby, care a câștigat premiul pentru sprijinul pe care îl acordă stăpânei sale surde, Genevieve Moss, avertizând-o de sunetele din jurul casei, conform The Guardian.

Our Cat of the Year 2024, presented by @RonniAncona is the amazing Marley! He is the resident cat at a safehouse for women who have been enslaved, exploited and trafficked, where he provides so much comfort. ???????? #NationalCatAwards pic.twitter.com/FP91ng2iQ5