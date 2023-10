Marea verificare de la Finanțe: Ministerul, întărit să dea un raport anual. ”Nota de subsol” cu adevărat importantă: În mod oficial, avem o nouă categorie de angajați speciali

Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență care prevede că Ministerul de Finanțe va avea pârghiile de verificare față de categoriile de cheltuieli care înregistrează o creștere mai mare de 20% față de costul mediu al achiziţiilor de produse, servicii, echipamente, execuţie de lucrări, al cheltuielilor curente şi de capital ale unor instituţii publice.



Ordonanţa de Urgenţă vizează consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Finanţelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementări specifice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, arată Agerpres.



"Se are în vedere monitorizarea execuţiei bugetare, precum şi exercitarea controlului cheltuielilor curente şi de capital. Astfel, se vor face verificări de către Ministerul Finanţelor pentru categoriile de cheltuieli care înregistrează o creştere cu mai mult de 20% faţă de costul mediu al achiziţiilor de produse/servicii/echipamente şi/sau execuţie de lucrări sau costul mediu al cheltuielilor curente şi de capital aferente unor instituţii publice similar", precizează sursa citată.



Aceste măsuri se aplică sub formă de proiect pilot până la sfârşitul anului 2025 pentru domeniile educaţie, sănătate, asistenţă şi protecţie socială, precum şi pentru autorităţile şi instituţiile de subordonare locală. În urma activității de verificare, Ministerul Finanțelor va prezenta Guvernului în fiecare an calendaristic rapoarte privind această monitorizare.

Deci, Ministerul verifică acolo unde sunt cheltuieli de peste 20% față de prețul mediu al pieței și, anual, prezintă un raport Guvernului. În asta va consta marea verificare, cel puțin potrivit informațiilor actuale.

În plus, odată cu această prevedere, trece și ceea ce se descrie ”se elimină inechităţile, discriminările şi/sau discrepanţele de ordin salarial existente în sistemul finanţelor publice ca urmare a punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti”.

