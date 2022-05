Marea operațiune de PARADĂ din România. Au scăpat TOȚI! ”A fost un super spectacol”. Care e cel mai SINISTRU aspect: La noi s-a dorit să fie așa

”Justiția din România nu e corectă. În anii `90 - în anii 2000, unii au luat 3-4 ani pentru escrocherii de milioane și pentru că unul a furat o găină a luat tot trei ani. Bun, îl condamni că a furat o găină - sigur, sunt țări unde nu poți să-l condamni că a furat mâncare, pentru că este dreptul la viață. Care-i gravitatea socială?” a deschis subiectul sociologul Alfred Bulai, în emisiunea ”Nod în Papură” de la DCNews și DCNewsTV. Jurnalistul Val Vâlcu a amintit de momentul în care două bătrâne au fost săltate pentru tulburare de posesie, fiind duse cu mascații în instanță.

Mare operațiune cu vameșii a dus la NIMIC

În continuare, vorbind despre justiția din România și cum funcționează ea, Alfred Bulai a amintit de ”o mare operațiune cu vameșii”. ”Au scăpat toți, am înțeles” a completat Val Vâlcu. ”I-a luat pe toți, erau vagoane și ce s-a întâmplat? Nimic! În final, nu s-a întâmplat nimic. A fost un super spectacol și ce să vedem? N-am văzut nimic!” a spus sociologul. ”Pe de-o parte a răspuns și unei nevoi de răzbunare a publicului” a remarcat jurnalistul.

”Este cel puțin intuitiv pentru oricine că justiția este ultraintransigentă în unele cazuri și lejeră în altele” a fost concluzia lui Alfred Bulai care spune că ”cea mai sinistră chestiune este că ai impresia că politicienii tăi sunt stâlpi ai comunității, cinstiți și, după ce se schimbă puterea, încep să fie căutați.” În același timp, el afirmă că ridică semne de întrebare că unii politicieni sunt luați după ani de zile: ”Fie vorba între noi, probabil că există informațiile din perioada respectivă, pentru că e greu de crezut că n-au existat sau dacă au apărut atunci, apare o întrebare: de ce au apărut după ani? Și aici este iar o întrebare legat de denunțurile care se fac. Unele probabil sunt absolut corecte, dar sunt și denunțuri la cerere”.

Val Vâlcu a remarcat modelul Germaniei, unde un dosar are dreptul să fie deschis un an, cu multe aprobări poate doi. ”Prescrierea unor fapte are exact această logică, șansa să te aperi scade în timp” a afirmat Alfred Bulai, subliniind că abia își aduce aminte anul 2016, de exemplu, cu atât mai puțin ce a făcut într-o anumită zi din acel an. ”La noi problema s-a dorit să fie așa” consideră el.

