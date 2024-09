Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au mers împreună cu elicopterul în zona afectată de inundații. Video

În urma inundațiilor devastatoare care au lovit județul Galați, premierul Marcel Ciolacu și președintele PNL, Nicolae Ciucă, au efectuat astăzi un zbor deasupra zonei afectate pentru a evalua daunele și a coordona măsurile de intervenție.

Reamintim că inundațiile au dus la pierderea a patru vieți, toate în locuințe surprinse de șuvoaiele de apă. Victimele sunt persoane în vârstă, care nu au mai reușit să se adăpostească la timp. Salvatorii continuă căutările pentru a identifica posibile victime suplimentare, în timp ce bilanțul rămâne în continuare îngrijorător. Între timp, mai mulți copii au fost salvați din calea apelor, iar în anumite zone, apa a atins adâncimi de peste 2 metri.

"Sentimentul de solidaritate ne face să devenim o comunitate puternică, nu doar la nivel declarativ. Deasupra dialecticii politicii interne se află interesul național și grija față de semenii aflați în dificultate. Suntem suflet către suflet alături de grijile și nevoile compatrioților noștri din zonele calamitate," a transmis Nicolae Ciucă după publicarea imaginilor din survol.

Calamitate în zonă

Marcel Ciolacu a fost prezent și pe timpul zilei în zonele afectate de inundații din regiunea Moldovei.

Şeful Executivului a stat de vorbă cu localnicii din Slobozia Conachi, cu reprezentanţii forţelor de intervenţie aflaţi la faţa locului şi a vizitat mai multe locuinţe afectate de viituri.



"Aş dori să transmit condoleanţe celor patru familii, fiindcă avem patru pierderi de vieţi omeneşti. De la primele ore ale dimineţii am avut o comunicare şi cu domnul ministru de Interne şi cu domnul Raed Arafat. Astăzi am comunicat cu fiecare primar din cele cinci localităţi, rămânând să ne deplasăm în toată zona. Am făcut o celulă de criză rapidă la Consiliul Judeţean Galaţi. (...) Prioritatea, cum este şi normal, este salvarea de vieţi omeneşti. În acest moment, avem toată logistica necesară pentru a interveni rapid. Am venit şi cu elicopterele de la Situaţii de Urgenţă, Ministerul Apărării este pregătit pentru orice intervenţie, în zonele sinistrate. Unde nu se poate ajunge, Ministerul Apărării se implică direct", a declarat Marcel Ciolacu.

Iată imaginile:



Potrivit unui comunicat al Guvernului, populaţia care suferă din cauza fenomenelor meteorologice va primi apă şi alimente (conserve de carne, legume, pateu, gem, zahăr şi caşcaval) pentru o perioadă de şapte zile, 50 de locuinţe modulare, 12 grupuri sanitare, paturi şi lenjerii de pat, saci de dormit şi tot ce este necesar pentru cazarea temporară.

De asemenea, 10 bărci de salvare ale Armatei vor ajunge în scurt timp în comuna Pechea din judeţul Galaţi, precizează sursa citată.

