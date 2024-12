Marcel Ciolacu, prima reacție după ce România a fost retrogradată de Fitch

VEZI ȘI - România, rating de țară negativ!

Ratingul de țară al României a fost revizuit de către agenția Fitch la BBB-. Asta înseamnă că s-a înrăutăţit perspectiva atribuită României de la stabilă la negativă. Practic, înseamnă că o nouă retrogradare este posibilă. Chiar dacă trebuia ca următoarea revizuire a ratingului României să fie în luna februarie 2025, agenția consideră că evoluţiile din ţară justifică o astfel de deviere de la calendar.

”Am un mesaj către toți românii”

Premierul Marcel Ciolacu a făcut primele declarații, în mod indirect, despre acest subiect, în cadrul ședinței de Guvern, de miercuri dimineața.

”Am un mesaj către toți românii. România trece prin turbulențe, cauzate de instabilitate politică și anularea alegerilor prezidențiale. Numai împreună vom trece peste aceste incertitudini, prin formarea unei majorități pro-europene și a unui Guvern, care să deruleze reformele și investițiile din PNRR și din Planul bugetar structural, angajate la nivel european.

Acest lucru se trebuie să se întâmple până la sfârșitul acestui an. Am trecut împreună prin criză economică, sanitară, energetică și prin cea declanșată de războiul de la granițe. Sunt ferm convins că vom trece solidari și peste această perioadă. România are mecanisme de stabilizare automată și avem capacitatea de a mobiliza toate resursele la dispoziție, pentru a reveni pe un drum stabil”, a spus Marcel Ciolacu, în finalul ședinței de guvern.

