Ce înseamnă pentru România ratingul negativ de la Fitch. Prof. Coșea, șocat: Oh, Doamne! Nu mă așteptam să ajungem aici

Ratingul de țară al României a fost revizuit de către agenția Fitch la BBB-. Fitch Ratings a înrăutăţit, astfel, perspectiva atribuită României de la stabilă la negativă, ceea ce înseamnă că o nouă retrogradare este posibilă. Deși trebuia ca următoarea revizuire a ratingului României să fie în februarie 2025, agenția crede că evoluţiile din ţară justifică o astfel de deviere de la calendar.

L-am contactat pe profesorul de economie Mircea Coșea pentru a ne explica ce înseamnă un rating negativ pentru România. Acesta a fost surprins de rating și a declarat că acesta reprezintă o ”imagine proastă în lumea economică internațională”. Ratingul negativ vine și cu o tendință de creștere a dobânzilor la credite, dar și cu o atenție sporită de la OCDE. Profesorul a mai precizat că ratingul negativ ”arată că sunt probleme în România și aceste probleme, din păcate, vin din sfera politică”.

„Oh, Doamne! Nu mă așteptam să ajungem aici. Deja începusem să avem un trend ușor pozitiv în ratinguri și credeam că vom intra pe o linie care să ne dea o imagine mai bună. Un rating negativ înseamnă o imagine proastă în lumea economică internațională, ceea ce din punct de vedere material înseamnă o scădere a interesului investitorilor străini pentru țara respectivă, în speță pentru România. Înseamnă o tendință de creștere a dobânzilor la credite, înseamnă o atenție mărită din partea unor importante instituții la care noi sperăm să avem un loc, anume OCDE. OCDE-ul va fi foarte atent de acum înainte cu negocierile pe care le face cu România.

Uniunea Europeană și-ar putea schimba politica față de România

Mai înseamnă și o schimbare deocamdată puțin perceptibilă, dar care s-ar putea accentua, a Uniunii Europene față de noi în ceea ce privește acordurile pe care le încheiem, spre exemplu, acordul de plan fiscal pe 7 ani pentru reducerea deficitului ar putea să fie monitorizat mult mai serios și mult mai concentrat din punct de vedere al posibilității pe care România o are pentru a-l respecta. În ansamblu este un lucru negativ, un lucru negativ pe care nu-l meritam, nu-l meritam pentru că economia României în condițiile în care nu a avut un mediu foarte propice de dezvoltare ca urmare a unei politici fiscale greșite, o spun foarte direct, a Ministerului de Finanțe, a ministrului de Finanțe, care a încercat să acumuleze bani la buget prin inflație și prin creșterea fiscalității pe mediul de afaceri.

Totuși, în aceste condiții, mediul de afaceri românesc, care s-a dezvoltat foarte mult din punct de vedere calitativ, avem oameni care lucrează bine în business, reușește să nu intre nici în recesiune, reușește să aibă un anumit echilibru, chiar în condițiile în care efectele externe negative au dus la o anumită stopare a creșterii industriale, chiar la o recesiune pe anumite luni de zile ca urmare a crizei auto din Europa Occidentală, totuși, reușește să se țină în echilibru.

”M-am supărat foarte rău pentru că un astfel de rating contează”

În mod evident - aici o spun ca să audă toată lumea - era țara care a avut cel mai important succes, după aderarea la Uniunea Europeană, din rândul țărilor foste comuniste. Am progresat foarte mult, am redus foarte mult decalajul față de media europeană, sigur că mai sunt extrem de multe lucruri de făcut, multe inegalități, dar era un trend pozitiv. Azi de dimineață când am văzut știrea m-am supărat foarte rău pentru că un astfel de rating contează. Lumea internațională economică se uită la ratinguri. Ratingul este cel mai important element de evaluare a posibilităților pe care o piață o are în dezvoltare. Ratingul negativ și dat nu de oricine, ci de Fitch, arată că sunt probleme în România și aceste probleme, din păcate, vin din sfera politică. Acesta este lucrul important”, a declarat profesorul Coșea.

