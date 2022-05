Marcel Ciolacu, despre scutirile din industria IT: Cred că ar fi o greșeală să le eliminăm

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni că ar fi o greşeală eliminarea scutirilor din industria IT, adăugând că în România munca "este impozitată mult prea mult" faţă de impozitarea capitalului, transmite Agerpres.



"Eu cred că ar fi o greşeală să eliminăm scutirile (din industria IT - n.r.), dar plecăm de la o realitate. Avem 27% venituri din PIB şi cheltuieli de 40. Vă dau un alt exemplu. Polonia are 37% venituri din PIB şi are cheltuieli de 40 - 41%. Dorim să intrăm într-un impas şi un blocaj pe viitor sau aveam o discuţie cu toată lumea, aşezată, cu specialiştii, cu auditorii externi şi vom vedea ce este de făcut în viitor? Cu adevărat, şi eu cred că prima dată ar trebui şeful ANAF, să vedem cum recuperăm cât mai bine zona gri a economiei, fiindcă suntem pe primul loc în Europa", a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului.

Preşedintele PSD a mai afirmat că în România munca "este impozitată mult mult faţă de impozitarea capitalului".

"Ce pot să vă spun, din analizele pe care le-am avut cu specialiştii de la PSD, în România munca este impozitată mult prea mult faţă de impozitarea capitalului. Aici trebuie, în cadrul coaliţiei, şi e normal să avem aceste discuţii, pentru că unii suntem de stânga, alţii sunt de dreapta, să găsim linia de echilibru între impozitarea muncii, care este foarte mare în România, şi impozitarea capitalului. Cu alte cuvinte, în acest moment, clasa medie şi cei cu venituri foarte mici duc tot greul societăţii româneşti. Venim şi echilibrăm totuşi acest lucru sau nu? Vom vedea propunerile cu care vine domnul ministru (al Finanţelor - n.r.) în faţa coaliţiei", a susţinut Ciolacu.

