Marcel Ciolacu, despre ferma de troli: Oficial nu am fost informat. Îmi pare rău de domnul Geoană

CITEȘTE ȘI: Fermă de boți sau de porci? Bogdan Chirieac, după acuzațiile la adresa lui Mircea Geoană: Instituțiile statului trebuie să găsească negreșit această fermă

Marcel Ciolacu, candidatul PSD la prezidențiale, a fost întrebat de Berta Popescu, jurnalist Antena3 CNN, cu privire la ferma de troli despre care a vorbit în cursul zilei.

Popescu: Pornind de la declarațiile pe care le-ați făcut, cu ferma de troli, o să vă citez dintr-un răspuns pe care l-a dat în urmă cu puțin timp Directoratul Național de Securitate Cibernetică, spune așa: 'La acest moment, după ce am făcut verificările tehnice împreună cu echipa noastră, nu avem nicio semnalare, niciun raport, nicio indicație legată de fabrica de troli care să execute atacuri cibernetice în România. Am făcut verificări din exces de precauție, nu am primit nicio solicitare oficială'. De asemenea, cei de la AEP, prin vocea domnului Toni Greblă, a spus și domnia sa că nu poate să facă aceste verificări, așteptați răspunsul de la ANCOM probabil.

Ciolacu: Mai sunt două instituții, este ANCOM-ul și este Ministerul de Interne.

Popescu: Ministerul de Interne prin vocea ministrului a spus că nici nu știa despre acest subiect, dar că urmează să verifice.

Ciolacu: După ședința de Guvern am stat de vorbă și să așteptăm răspunsul oficial și de la Ministerul de Interne, și de la ANCOM.

Sursa informațiilor

Popescu: De unde ați primit, în primul rând, aceste informații? De la Elena Lasconi, de la apropiați sau oficial?

Ciolacu: Oficial nu am fost informat fiindcă dacă aș fi fost informat nu aveam dreptul să folosesc o astfel de informație. Cu doamna Lasconi cred că am vorbit o singură dată la telefon de mult timp, nu există vreun scenariu comun PSD-USR, cine știe, poate inventează PNL-ul și un astfel de scenariu. Haideți să lăsăm ministerul de Interne și ANCOM-ul să ne spună întreg rezultatul. Este și Ministerul Digitalizării, este implicat în acest proces.

Popescu: Aveți de gând să faceți și o plângere oficială?

Ciolacu: Nu cred că este cazul pentru că vremelnic încă sunt în funcția de prim-ministrul.

Popescu: Problema este, domnule Ciolacu, că în trecut am văzut întâlniri, discuții secrete la care au fost făcute poate aranjamente, de dată aceasta pare că s-a ajuns din sufrageria domnului Oprea unde, la fel, aveau loc discuții, la o clădire cu un etaj întreg unde să aibă loc astfel de artificii, astfel de scenarii. Așa se alege președintele României în România?

Marcel Ciolacu: Cred că domnul Geoană trebui să lămurească ce consultanți a angajat

Ciolacu: Nu. Eu cred că acele vremuri sunt depășite, acele vremuri în care anumiți prim-adjuncți se implicau cu oameni politici în sufragerii, am văzut cu toții pozele în care chemam parchetele, arestam pe unii, îi lăsam pe alții liberi, îi amenințam pe unii. Eu cred că România a intrat într-un traseu și asta a adus această coaliție politică, de asta câteodată nu înțeleg atitudinea domnului Ciucă, a adus o consolidare a democrației în România. Că se încearcă cu ferme, vedem ce se întâmplă în Republica Moldova...

(...) În primul rând, cred că domnul Geoană trebui să lămurească ce consultanți a angajat. (...) Eu cred că statul român este îndreptățit să prevină și să ia anumite măsuri, dacă există anumite suspiciuni, și sunt. Eu nu știu dacă se fac pentru domnul Geoană, dacă se fac pentru alt partid, am încredere în colegii mei că nu umblă cu așa ceva. Cel mai bine este să facem acest control riguros pentru că România are totuși cea mai lungă graniță cu un stat aflat în război cu Federația Rusă. Să nu uităm că în această duminică avem alegeri în Republica Moldova unde este un război hibrid asupra președintei Maia Sandu și asupra Guvernului din Republica Moldova.

Îmi pare rău de domnul Geoană că s-a simțit că dânsul e persoana vizată în mod deosebit. Eu cred că mai e puțin și instituțiile statului o să facă lumină.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News