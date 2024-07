Manevră cu „Cina cea de taină”, de la JO Paris 2024. Simina Tulbure (Reper): De ce este chiar bine că s-a procedat așa

În exclusivitate pentru DC News, Tulbure și-a exprimat admirația față de organizatorii francezi, subliniind diversitatea și inovația aduse în cadrul evenimentului.

„Mie mi s-a părut că a fost cea mai frumoasă ceremonie din istoria Jocurilor Olimpice. Au făcut o treabă extraordinară cei din Franța. Au demonstrat cine suntem și cine putem fi, o diversitate superbă. Mi-a plăcut mai ales că a cântat Lady Gaga în deschidere, eu sunt și o mare fană a ei. A fost superb! Mi-a plăcut și momentul cu Celine Dion, foarte potrivit pentru nostalgici, am înțeles că a fost inclusiv o premieră faptul că a cântat o trupă de metal. Faptul că a fost pe Sena i-a ajutat, a oferit un aer non-conformist,” a declarat Tulbure.

Aceasta a apreciat și diversitatea culturală evidențiată în timpul ceremoniei, remarcând costumele tradiționale ale delegațiilor și diversitatea participanților de pe pasarelă. „Cred că a fost nevoie de un refresh al Jocurilor Olimpice, care au devenit tot mai plictisitoare, cu multe jocuri politice. Cred că de data asta s-a demonstrat faptul că nu are loc politicul în această competiție. S-a scos în evidență toată diversitatea statelor, de la costumele tradiționale ale georgienilor sau mongolezilor, până la pasarela aceea unde am văzut cea mai mare diversitate. Mie mi-a plăcut enorm, am urmărit toată ceremonia aseară. Franța chiar a reprezentat cu cinste Uniunea Europeană și sloganul „uniți în diversitate”, eu am fost mândră de asta. Suntem parte a unei Uniunii tolerante, care respectă pe toată lumea. Am fost impresionată și de partea lingvistică, puteai să te uiți în orice limbă voiai la Eurosport,” a adăugat ea pentru DC News.

Tulbure a subliniat că modernizarea și inovația sunt esențiale pentru menținerea interesului în rândul publicului, mai ales al tinerilor. Aceasta a comentat și reacțiile politicienilor conservatori, care au criticat ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, acuzând organizatorii de promovarea unei agende împotriva valorilor tradiționale.

„Eu îi înțeleg foarte bine și pe cei care sunt puțin mai conservatori. Ei consideră că lucrurile trebuie să rămână așa cum au văzut în trecut. Totuși, riscul e că dacă lucrurile rămân așa, iar diversitatea nu își mai face loc, evenimentele cu tradiție în spate nu mai stârnesc interesul universal. Se pierde interesul celor tineri, în special. Eu nu m-am uitat atât de îndeaproape la o ceremonie niciodată, de pildă - de la scena cu „Cina cea de taină”, până la minioni și la decizia de a o plimba pe Mona Lisa pe Sena. Ca să poți da un „refresh” și să modernizezi, că vorbim de o ceremonie sau despre orice altceva, trebuie să vii cu acte inedite, ca să poți atrage atenția. Scopul e tocmai acela de a stârni interesul față de Jocurile Olimpice.

Iar interesul acesta se duce dincolo de spectatori. Ca să poți stârni interesul sportivilor, să își dorească să ajungă acolo, trebuie să incluzi diversitatea. Probabil dacă te duci la niște tineri pe stradă, încercând să îi încurajezi să facă sport, și îi întrebi dacă ar vrea să reprezinte România acolo, reacția lor ar fi că Jocurile Olimpice sunt plictisitoare. În momentul de față, ca să îi motivezi, trebuie să aibă loc această modernizare. Ceremonia a fost non-conformistă, inedită și fix ceea ce era nevoie pentru a atrage atenția asupra evenimentului.

Mie una mi-a atras atenția, mai ales, momentul în care au ieșit la suprafață mai multe statui aurite ale unor femei care au făcut istorie. Mi s-a părut incredibil! Noi stăm să discutăm de „Cina cea de taină” și despre faptul că nu știu cum era îmbrăcată o persoană pe pasarelă, în cadrul unui moment artistic. Dar faptul că ei au făcut statui care reprezentau 10 femei figuri istorice trece neobservat. Asta nu demonstrează nu doar cât de feminiști sunt francezii, dar eu am simțim și apartenență față de Uniunea Europeană. Au dat credit unor femei importante, în condițiile în care noi abia am reușit, în Parlamentul României, să dăm nume de femeie unei săli.

Argumentul ăsta al unui război cultural mereu mizează pe extreme și pe ideea că sunt două tabere care se luptă. Cred că asta e o tactică a extremiștilor prin care să nu mai iasă în evidență momente care îi includ pe toți”, a mai precizat Simina Tulbure.

