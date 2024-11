Mădălina Dobrovolschi, semnal de alarmă cu nici două săptămâni înainte de primul tur / video

Mădălina Dobrovolschi a vorbit despre schimbările în comunicarea politică în anul 2024. Ea speră ca dezbaterile să revină la modă, deoarece sunt esențiale pentru a ajuta alegătorii să ia decizii informate. Aceasta a observat că, în prezent, politicienii preferă protecția prin formate controlate, precum monologuri sau întâlniri cu jurnaliști, în loc de dezbateri reale.

„Este un an electoral foarte important. Nu mai sunt la modă dezbaterile, nu prea mai sunt la modă nici conferințele de presă și voiam să te întreb ție cum ți se pare, din punct de vedere al comunicării, anul 2024?”, a întrebat Oana Stănciulescu.

„E o perioadă foarte agitată, e o lume în mișcare și lumea politică se schimbă foarte mult. A fost o epocă în care era foarte important să fie dezbatere, eu sper să se revină la epoca aceea, și mă bucur că acum 10 ani am moderat o dezbatere prezidențială, dezbaterea finală de la acele alegeri prezidențiale. Mi-aș dori să văd din nou acest tip de concept pus în practică, pentru că este necesar ca cei ce votează să voteze informat.

Deocamdată, observ că fiecare este dornic să se protejeze cât mai mult, iar protecția înseamnă să fie doar unul la unul, un monolog sau un candidat față în față cu mai mulți jurnaliști. Am văzut că acesta este un format destul de agreat, dar încă nu am văzut dezbatere. Nimeni nu moare dacă schimbă idei cu celălalt, dimpotrivă, cred că un candidat cu forță are posibilitatea să demonstreze acea forță atunci când e în dialog cu contracandidatul.

Cât despre teme, e dezamăgitor că pe cât de multe afișe sunt pe stradă, pe atât de puține idei sunt în dezbatere. Adică nu prea sunt vizibile programele electorale, mai degrabă e axat totul pe persoane, pe individ.”, a spus Mădălina Dobrovolschi.

„E o încercare de apropiere de electorat"

Oana Stănciulescu a observat că mulți politicieni au ales să se umanizeze în loc să-și pună în evidență expertiza, punând accent pe activități precum gătitul, în loc să arate la ce sunt buni. Mădălina Dobrovolschi a explicat că aceasta este o strategie de apropiere de electorat, dar ar trebui să fie o combinație între umanitate și demonstrarea caracteristicilor necesare pentru postul respectiv.

„Dar ca strategie de comunicare, vorbind la modul general, ți se pare că au ales strategii de comunicare care să-i pună în evidență? Avem oameni care ar fi putut să se branduiască foarte ușor, pentru că au expertiză într-un anumit domeniu, și au ales tocmai invers, să se umanizeze. Pare că acesta este cel mai important lucru, nu să arăți că ești bun în ceva. Toată lumea a lăsat deoparte meseria, diploma și se umanizează: gătesc, taie ceapă...”, a spus Oana Stănciulescu.

„E o strategie, o încercare de apropiere de electorat, dar ar trebui să fie o combinație, de fapt: ești și uman, și gătești, faci lucruri artistice, dar important este să demonstrezi și că ai caracteristicile necesare, calități, abilități, cunoștințe, pentru postul pentru care candidezi. E o fișă a postului, sunt niște lucruri pe care le face un președinte. Le poți face tu, cel care îți dorești să ajungi pe acel scaun, sau nu?”, a spus Mădălina Dobrovolschi.

Sursa foto: Inquam Photos / Alexandra Pandrea

„Văd în toți candidații grija aceasta să nu greșească, să nu cumva să facă o gafă"

Mădălina Dobrovolschi a subliniat că, în prezent, candidații sunt foarte precauți din teama de a nu face gafe, având în vedere că recent au existat multe erori publice. Aceștia preferă să rămână într-o zonă confortabilă și controlată, evitând situațiile riscante.

„Cred că e multă frică și văd în toți candidații grija aceasta să nu greșească, să nu cumva să facă o gafă, pentru că în ultimul timp a fost ca un festival al gafelor. Te gândeai cine e cel mai slab dintre candidați, nu cine este cel mai bun.

Probabil că încearcă să rămână într-o zonă confortabilă, sigură. Își amintesc, probabil, de contexte în care unii dintre candidați au pierdut alegeri din cauza că au ieșit atunci când nu era cazul să iasă, au spus lucruri pe care nu trebuiau să le spună, și atunci încearcă să stea undeva acolo protejați, să iasă numai în zone controlate.

Poate că se vor schimba lucrurile pe ultima sută de metri a campaniei electorale, pentru că mai e ceva specific. Sunt foarte mulți candidați și lupta este pentru turul II, iar diferențele între acești candidați sunt foarte mici și nu poți să prezici, în momentul acesta, cine ar putea să fie viitorul președinte al României sau cine ar putea să fie în turul II. Asta înseamnă că fiecare dintre ei trebuie să tureze motoarele pe ultima sută de metri, că altfel nu se departajează nimeni, doar șansa, norocul, prezența la vot sau mobilizarea unui partid pot să decidă.”, a spus Mădălina Dobrovolschi.

„Suntem martorii unei devalorizări"

Mădălina Dobrovolschi a vorbit despre devalorizarea puterii votului cetățeanului, subliniind că mulți nu mai cred în eficiența și necesitatea propriului vot din cauza unei istorii de eșec și promisiuni neîmplinite ale politicienilor. Ea a menționat că acest mecanism al neîncrederii generează o stare de delăsare, dezinteres și dezamăgire în societate.

„Suntem martorii unei devalorizări: devalorizarea ideii de putere a cetățeanului atunci când merge la vot, nu mai cred mulți dintre noi în eficiența și necesitatea propriului vot, în puterea votului.

Vedem că nu mai punem preț pe nimic din ceea ce înseamnă discursul unui politician în campanie electorală. De ce? Pentru că este o istorie de eșec în spate, o istorie de promisiuni care nu au fost niciodată împlinite. Și atunci, e un mecanism al răului și al neîncrederii care e perpetuat și duce la această stare pe care cred că o simțim cu toții, o senzație de delăsare în societate, de dezinteres, de dezamăgire. Sper să fie o prezență mare la vot.”, a spus Mădălina Dobrovolschi la emisiunea #Rezist cu Oana Stănciulescu, de pe DC News, DC News TV și Știridiaspora.

