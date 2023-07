Lovitură de stat în Niger. Militari pucişti l-au răsturnat pe preşedintele Mohamed Bazoum / Foto

După Mali şi Burkina Faso, Nigerul devine a treia ţară din Sahel subminată de atacurile unor grupări legate de Statul Islamic şi Al Qaida, care, din 2020, cunoaşte o lovitură de stat. 'Noi, Forţele de apărare şi securitate (FDS), reunite în cadrul Consiliului naţional pentru salvarea patriei (CNSP), am decis să punem capăt regimului pe care îl cunoaşteţi', cel al preşedintelui Bazoum, a declarat colonelul-maior Amadou Abdramane, înconjurat de alţi nouă militari în uniformă.

'Acest lucru urmează deteriorării continue a situaţiei securităţii, guvernării economice şi sociale proaste', a adăugat el. El a afirmat 'ataşamentul' CNSP faţă de 'respectarea tuturor angajamentelor asumate de Niger', asigurând, de asemenea, 'comunitatea naţională şi internaţională cu privire la respectarea integrităţii fizice şi morale a autorităţilor destituite, în conformitate cu principiile drepturile omului'.

'Toate instituţiile rezultate din Republica a VII-a sunt suspendate, secretarii generali ai ministerelor se vor ocupa de expedierea problemelor curente, forţele de apărare şi securitate gestionează situaţia, toţi partenerii externi sunt rugaţi să evite ingerinţele', a mai indicat declaraţia. În plus, 'frontierele terestre şi aeriene sunt închise până când situaţia se stabilizează' şi 'se instituie interzicerea circulaţiei începând din această zi de la orele 22.00 la 05.00 (21.00 la 04.00 GMT) pe întreg teritoriul până la noi ordine'.

The military in Niger announced on national television the overthrow of President Mohammed Bazum.



They also announced the suspension of the constitution and all state institutions and the closure of the country's borders in western Africa.



"We, the defense and security forces,…