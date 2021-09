Loredana Groza ar avea COVID-19, la câteva zile de la nunta Simonei Halep. Artista, luată cu ambulanța. Val de mesaje

Duminică, Loredana Groza a fost luată cu ambulanța, dar starea ei nu pare să fie una foarte gravă din moment ce a găsit puterea să-şi anunţe fanii, postând, pe reţelele sociale, o poză din ambulanţă.

Loredana Groza nu a dat explicaţii referitoare la motivul pentru care a avut nevoie de medici, însă în mesajul pe care l-a transmis a spus: "Mă simt mai bine. Vă mulțumim pentru toată grija și sprijinul acordat. Toată dragostea și recunoștința mea".

Până în prezent, nu a apărut nicio altă reacție a vedetei pe rețelele de socializare, însă surse ale Loredanei Groza ar fi dezvăluit pentru ciao.ro că aceasta ar fi infectată cu coronavirus și ar fi internată se află internată la Spitalul Matei Balș, acesta fiind motivul pentru care a avut nevoie de îngrijirea medicilor.

Val de reacții la mesajul Loredanei Groza din ambulanță

Fanii artistei au bănuit încă din primele minute care ar fi cauza stării de rău a artistei, dat fiind faptul că în ultimul timp a cântat la mai multe evenimente, unul dintre ele fiind chiar nunta Simonei Halep.

- "Covid?"

- "Offff’ însănătoșire grabnica!"

- "Lori, ce ai pățit? Sper să nu fie nimic serios. Ne gândim la tine cu toții și ne rugăm să îți fie cât mai bine. Sănătate multă și ai grijă Lori… nu te opri!"

- "Ce ai pățit, Lori? Sănătate și să fii bine!"

- "Covid? Hai, fă-te bine repede orice ar fi!"

Loredana Groza a cântat la nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc

Simona Halep și Toni Iuruc s-au căsătorit civil, miercuri după-amiază, la Constanța. Martori le-au fost părinții și prietenii apropiați care îi însoțesc și la petrecerea ce are loc într-un local din Mamaia.

Loredana Groza a dezvăluit că, pentru acest eveniment special, a pregătit ceva foarte romantic.

„I-am pregătit ceva foarte romantic, special pentru acest moment atât de special din viaţa lor. Bună seara, iubite!, normal. Suntem prietene, am cântat şi de ziua ei. Avem antecedente. Dar bineînțeles că acum e ca niciodată. Cu totul şi cu totul altceva", a spus Loredana Groza.

Întrebată care este mesajul ei pentru Simona Halep în această zi specială, Loredana Groza i-a transmis să fie fericită.

„Simonei îi transmit să fie fericită, sănătoasă, să aibă putere, să ne încânte în continuare cu talentul ei şi prin felul în care ne inspiră şi să rămână în continuare number one", a spus Loredana Groza.

"Românii să stea în casă, e cea mai bună metodă de a preveni și de a ne vindeca", declara Loredana Groza în urmă cu ceva timp, povestind despre modul în care pandemia i-a schimbat viața.

"Am fost și eu la fel de dornică să-mi umplu timpul, să-mi umplu zilele. A fost așa un pic ca pe vremea războiului, dar un război puțin mai pervers și neașteptat. A atacat foarte mult la partea psihică, foarte mulți oameni am văzut că sunt marcați puțin de această distanțare socială. Nu că s-au sălbăticit, dar cred că au dezvoltat niște obiceiuri, unele bune, unele mai puțin bune. Cele bune sunt că am reușit să ne ocupăm ma mult de noi, de familia noastră, de copiii noștri. De spiritul nostru", a mai spus ea pentru observatornews.ro.

Elena Merișoreanu, internată cu COVID-19. "E PLIN aici. Am văzut foarte mulți tineri bolnavi"

Elena Merișoreanu a fost internată în spital după ce s-a infectat cu Sars-Cov-2. Artista a vorbit despre starea ei de sănătate, dar și despre efortul uriaș pe care îl depun medicii pentru a salva zeci de pacienți infectați. Elena Merișoreanu este vaccinată cu ambele doze de ser, iar din acest motiv a făcut o formă ușoară a bolii.

"Am avut simptomele astea de vreo 5 zile. Tușeam, respiram greu, am răcit, dar alaltăieri pe seară nu am mai simțit gustul mâncării. Ieri am chemat salvarea. Am venit aici, la Matei Balș, unde am întâlnit oameni minunați. Ce m-a impresionat foarte mult aseară, când stăteam la camera de gardă, a fost că am văzut foarte mulți tineri bolnavi. Nu e de joacă cu această boală pentru că este foarte gravă. Eu am avut noroc pentru că am venit din timp, am făcut perfuzii. Lucrurile merg bine, dar trebuie să stau sub supravegherea medicilor.

Sunt foarte mulți tineri. Vin salvările una după alta. Muncesc oamenii ăștia non-stop. Nici nu știu cum pot să reziste la capacitatea asta de muncă, atâta lume bolnavă. Eu, care mi-am făcut și rapelul, sunt o persoană care respectă măsurile și uite că na, l-am luat și eu. Iată-mă în spital acum. Ce-i drept, am făcut o formă destul de ușoară eu. Am chemat aseară ambulanța pentru că... n-am făcut temperatură, dar am avut un pic de amețeală și ce m-a speriat e că nu mai aveam nici miros, nici gust la mâncare, nu mai avem poftă de mâncare. Am venit aici, sunt în salon, sunt foarte bine tratată și le mulțumesc din suflet medicilor. E plin aici. Aseară înaintea mea erau vreo șase salvări. Vă dați seama că fiecare aștepta să meargă la camera de gardă să fie evaluat. Sunt foarte operativi. Imediat te ia, te duce, îți face tomograf, analize, sângele. Eu am ieșit pozitivă, așa că asta e... Și nepoțelele mele au avut COVID acum câteva luni.", a declarat Elena Merișoreanu la România TV.