Loredana Groza, DISTRUSĂ de COVID-19: Ca pe vremea războiului, unul PERVERS și neașteptat

Loredana Groza a vorbit despre cum a resimțit perioada pandemiei de COVID-19 și ce planuri are pentru anul 2021.

"Am fost și eu la fel de dornică să-mi umplu timpul, să-mi umplu zilele. A fost așa un pic ca pe vremea războiului, dar un război puțin mai pervers și neașteptat. A atacat foarte mult la partea psihică, foarte mulți oameni am văzut că sunt marcați puțin de această distanțare socială. Nu că s-au sălbăticit, dar cred că au dezvoltat niște obiceiuri, unele bune, unele mai puțin bune. Cele bune sunt că am reușit să ne ocupăm ma mult de noi, de familia noastră, de copiii noștri. De spiritul nostru", a declarat Loredana Groza pentru observatornews.ro.

Ce planuri are artista pentru 2021

"Un 2021 perfect ar fi cu un concert la Sala Palatului, concert pe care trebuia să-l țin în 2020. Două albume-mi doresc, atenție, nu doar unul. Lucrez deja la asta. Călătorii, de ce nu? Să pot să călătoresc din nou fără teama testelor, a carantinei, a blocajelor de genul ăsta. Și pentru fetița mea să-și împlinească și ea visul să se ducă să studieze acolo unde și-a dorit să plece din 2020. Pentru părinții mei să fie sănătoși și să pot să fac oamenii fericiți în continuare. Și să fiu fericită, pentru că dacă nu sunt eu fericită, nu pot să transmit mai departe. Fericirea e contagioasă, e mai contagioasă decât orice virus. Și aș vrea să fiu întotdeauna contaminată de fericire", a completat ea.