Litoralul românesc îşi schimbă identitatea şi ţinteşte spre 2 milioane de turişti. Riviera Sud, marele proiect al verii

Pe litoral există acum 51 de hoteluri care oferă servicii all inclusive, care au în total 23.746 locuri de cazare. Cifra actuală este în creştere faţă de anul trecut, cu 28%. Dintr-un total de 4000 de unităţi de cazare pe litoral, 387 sunt hoteluri, iar 56 dintre acestea oferă inclusiv servicii de transport la şi de la aeroport. Opt hoteluri au 5 stele, 81 au 4 stele, 210 sunt de 3 stele, 73 au o clasificare de 2 stele şi doar 15 hoteluri sunt de o stea.

Prin comparaţie, în 2023 erau doar 292 de hoteluri pe litoral.

Hotelierii aşteaptă 2 milioane de turişti

Numărul turiștilor sosiți în vacanță pe litoral a crescut în 2023 la 1,57 milioane de persoane, cu 8,2% mai mult față de 2022, conform Direcției Județene de Statistică Constanța.

În același timp, numărul turiștilor sosiți în primele două luni ale anului 2024 a fost de 44,2 mii de persoane, față de 41,2 mii de persoane în perioada ianuarie - februarie 2023, înregistrându-se o creștere de 7,3%. Turiștii străini, în număr de 4.163 persoane, sosiți în primele două luni ale anului 2024, sunt cu 0,7% mai mulți decât cei sosiți în perioada ianuarie-februarie 2023 (4.134 persoane) şi deţin o pondere de 9,4% în totalul turiştilor. Cei mai numeroși străini care au vizitat Constanța în primele două luni din 2024 sunt cei din Statele Unite ale Americii (698 persoane), urmați de cei din Turcia (450 persoane).

Acum, hotelierii speră ca numărul turiştilor să crească cu aproape 25% faţă de 2023, la 2 milioane.

„Odată cu extinderea plajelor și atunci când oamenii vor realiza că avem plaje frumoase vom tinde să atragem două milioane de turiști pe sezon, ținând cont și de capacitatea de cazare pe care o avem. De asemenea, extinderea duratei sezonului va juca și ea un rol important. În zona asta vom ajunge într-un fel sau altul, la două milioane de turiști anual, în următorii doi sau trei ani, maxim”, a declarat Filip Dumitru, președintele Organizației de Management Mangalia (OMM).

Stațiunile preferate de turiștii români sunt, în ordine: Mamaia și Mamaia Nord, Eforie Nord, Venus, Neptun-Olimp, Jupiter, Saturn, Cap Aurora, Costinești, Vama Veche, Eforie Sud, Techirghiol, Mangalia.

Investiţii de zeci de milioane de euro

Unele hoteluri au investit extrem de mult pentru pregătirea noului sezon estival, iar asta se vede cu ochiul liber. Este şi cazul complexului Phoenicia, din Olimp, unde investiţia a totalizat 30 de milioane de euro (n.r. 10 milioane de euro achiziţia şi 20 de milioane de euro renovarea).

„Ne deschidem uşile pe 10 iunie, când începem să primim primii clienţi. Avem 724 de spaţii de cazare în tot complexul. Hotel Amfiteatru are cele mai multe spaţii de cazare. Regăsim atât camere pentru 2 persoane, dar şi camere destinate familiilor. Avem camere care pot acomoda lejer 4 persoane. Toate camerele au şi canapele, fie extensibile, fie neextensibile, dar suficient de comode pentru a se putea dormi pe ele. Avem şi apartamente, plus suite, formate din 2 camere. Aici au fost Hotelurile Amfiteatru, Belvedere şi Panoramic, celebrele hoteluri. Am păstrat denumirile, pentru că sunt mulţi care revin să vadă ce a fost cândva. Feedback-ul a fost pozitiv, cam toţi trăiesc momentele de atunci”, a declarat Elena Cristian, director de hotel în cadrul complexului.

Principalele probleme pentru turişti. "La un moment dat se simt păcăliţi"

Aurelian Marin, proprietarul agentiei de turism Paradis Vacanţe de Vis și al Paradis Hotels, a evidenţiat principalele neajunsuri pe care încă le are litoralul românesc.

„Eu mi-aş dori ca pe 15 aprilie, toate staţiunile de pe litoral să arate impecabil. Nu se întâmplă asta. Abia pe 5-10 iunie încep să arate ca staţiuni care pot primi turişti. Mi-aş dori să putem ţine litoralul mai mult deschis. Turiştii nu vin să stea numai în hotel. Vor să se plimbe pe o alee, să se oprească la un restaurant, dar cele mai multe sunt închise. Şi devine dificil să aduci turişti. Pentru că la un moment dat se simt păcăliţi.

Eu cred cu tărie, astăzi, că imaginea litoralului este considerabil mai proastă decât este el în realitate. Avem un litoral în momentul ăsta destul de bogat. Zona de servicii a crescut enorm. În ultimii 6-7 ani, avem cel puţin 100 de hoteluri renovate de la zero. Cu sume enorme. Este evident că oamenii ăştia se ocupă şi de servicii. Nu ai ce să faci cu un hotel fără o zonă a serviciilor de la mediu în sus”, a declarat acesta.

