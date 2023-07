Listarea Hidroelectrica. Bursa de Valori din Bucureşti îşi dă astăzi examenul de maturitate, susține Mugur Isărescu (BNR)

Bursa de Valori din Bucureşti îşi dă examenul de maturitate odată cu listarea companiei Hidroelectrica, lider în producţia de energie electrică şi principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în sistemul energetic naţional, a declarat, miercuri, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

'Noi suntem onoraţi să găzduim evenimentul prilejuit de listarea la bursă a companiei Hidroelectrica, lider în producţia de energie electrică şi principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în sistemul energetic naţional - cea mai mare listare de la bursă, chiar în această sală. Ea, listarea la bursă, cea mai mare din istoria Bursei de Valori din Bucureşti, reprezintă un efort de echipă pe parcursul mai multor ani. Impactul activităţii companiei este mult mai mare, fiind reflectat zilnic în lanţul de furnizori şi clienţi, în vieţile beneficiarilor persoane fizice.

Mixul de producţie de energie din surse 100% regenerabile şi integrarea procesului tehnologic aduce avantaje competitive şi valoare atât companiei listate, cât şi economiei româneşti şi societăţii româneşti în general, societate în care această companie îşi desfăşoară activitatea', a spus Mugur Isărescu, la evenimentul de listare a companiei Hidroelectrica la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Potrivit acestuia, pornind de la zero, companiile româneşti listate în prezent la Bursa de Valori din Bucureşti au o capitalizare cumulată de aproximativ 42 de miliarde de euro, 'o cifră prin sine impresionantă'.

'Creşterea poate fi mai puţin rapidă de cât am fi dorit, noi, cei care am participat atunci, în 1995, la inaugurarea Bursei. Am fi vrut să ne dezvoltăm mai repede, să mergem mai repede. Ea, această creştere, însă a fost continuă şi a marcat o consolidare treptată', a adăugat Isărescu. El a subliniat că Banca Naţională a României, ca prim partener al Bursei de Valori şi găzduitor al Bursei de Valori, pune mare preţ nu numai pe dezvoltarea rapidă, dar şi pe o abordare chibzuită, sustenabilă pe termen lung.

'Astăzi, la 28 de ani de la reînfiinţare, având în vedere această dezvoltare sustenabilă, dar şi această listare record pentru zona noastră, eu spun următoarele lucruri: Bursa de Valori din Bucureşti îşi dă astăzi examenul de maturitate', a punctat Isărescu.

Guvernatorul BNR a subliniat că, la nivelul Uniunii Europene şi la nivelul României, prin eforturi susţinute, se promovează necesitatea adâncirii pieţelor financiare şi importanţa creşterii finanţării prin intermediul pieţelor financiare şi al Bursei, atât din perspectiva diversificării riscurilor, cât şi a randamentelor.

În opinia sa, ancorarea finanţării la nivelul României pe doi piloni, cel bancar şi cel al pieţei financiare bursiere, nu poate aduce decât avantaje, atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu şi lung.

'Bursa nu trebuie să fie privită ca un loc de speculaţii - fac şi speculaţii financiare, dar ca un loc de finanţare pe termen lung, solid, a întreprinderilor', a menţionat Isărescu.

El a precizat că Banca Naţională a României, partea integrantă a sistemului european a băncilor centrale, favorizează adâncirea pieţelor financiare pentru diversificarea şi îmbunătăţirea accesului la financiare, în contextul administrării riguroase a riscurilor privind stabilitatea financiară.

'Rezultatele care stau în spatele evenimentului de astăzi, participarea unui număr important de investitori, resursele financiare dislocate şi relocate ne îndeamnă să fim prudenţi, optimişti, dar să fim optimişti în privinţa construirii şi validării unui mix de finanţare adecvat pentru noua etapă dezvoltare a României. Ne dorim succes pe acest drum. Îi felicit pe cei implicaţi în acest proces complex de listare şi în special pe cei responsabili de rezultatele financiare şi operaţionale ale companiei listate', a adăugat Mugur Isărescu.

Totodată, guvernatorul BNR vorbit despre istoria Bursei de Valori Bucureşti, menţionând că a fost înfiinţată în 1882, la 2 ani după înfiinţarea Băncii Naţionale a României.

'Nu sunt multe burse în lume care au asemenea vechime. Am fost şi sunt un susţinător al aşezării fizice a Bursei de Valori din Bucureşti lângă Banca Naţională a României, acolo unde i-a fost locul şi acolo unde cred că îi este în continuare locul, ca pilon de bază al capitalizării şi finanţării economiei României, inclusiv din perspectiva proximităţii. Repet şi accentuez faptul că vechea clădire a Bursei de Valori din Bucureşti, situată la doi paşi de noi, pe strada Doamnei colţ cu Ghica, în centrul financiar al Bucureştiului, poate sta mărturie a valorilor istoriei noastre naţionale. Asta arată contribuţia Bursei încă de la începutul vieţii economice moderne a României', a mai spus Isărescu.

În opinia sa, cel puţin o parte din instituţia Bursei ar trebui să revină la fostul sediu al Bursei, Palatul Bursei, actualul Palat al Camerei de Comerţ şi Industrie al Municipiului Bucureşti.

'Cred că în acest moment am putea din nou, pentru că ne-am mai gândit, ne-am putea gândi din nou serios, fiind un moment al maturizării, ca cel puţin o parte din instituţia Bursei să revină la fostul sediu al Bursei, Palatul Bursei, actualul Palat al Camerei de Comerţ şi Industrie al Municipiului Bucureşti. Vă reamintesc, Palatul Bursei a fost construit între 1906 şi 1912 în stilul epocii, clădire solidă. Dacă mergeţi pe strada Ghica, colţ cu Doamnei, nu o să realizaţi bine dacă sunteţi în Bucureşti sau la Viena sau chiar la Londra sau la Paris. El a fost construit după planurile arhitectului Ştefan Burcuş. Este un edificiu impunător, de bastion financiar, care ne prezintă mai bine în lumea finanţelor mondiale la Bursă', a mai spus Mugur Isărescu, potrivit Agerpres.

