Liga Campionilor, programul primei etape. Messi şi Ronaldo, start la noile echipe în competiţia europeană

Marți și miercuri se dă startul Ligii Campionilor UEFA, sezonul 2020/21, cu Chelsea, deținătoarea trofeului, una dintre cele 32 de echipe care vizează finala de la Sankt Petersburg. Site-ul official UEFA.com a prefațat noua ediție analizând meciurile cap de afiș ale primei etape.

Meciurile primei etape a Ligii Campionilor 2020/2021.

Marți, 14 septembrie

Grupa E: Barcelona vs Bayern, Dinamo Kiev vs Benfica

Grupa F: Young Boys vs Man. United, Villarreal vs Atalanta

Grupa G: Sevilla vs Salzburg, LOSC vs Wolfsburg

Grupa H: Chelsea vs Zenit, Malmö vs Juventus

Miercuri, 15 septembrie

Grupa A: Man. City vs Leipzig, Club Brugge vs Paris

Grupa B: Atlético de Madrid vs Porto, Liverpool vs AC Milan

Grupa C: Beșiktaș vs Dortmund, Sporting CP vs Ajax

Grupa D: Sheriff vs Shakhtar Donetsk, Inter vs Real Madrid

Messi și Ronaldo în fața unui nou început

După sosirea sa la Paris în această vară, Lionel Messi poate debuta pentru PSG în primul său meci în UEFA Champions League pentru noua sa echipă, în deplasare la Club Brugge. Cu o zi înainte, Cristiano Ronaldo ar putea juca primul său meci european pentru Manchester United de la înfrângerea cu 2-0 în finala din 2009 împotriva Barcelonei lui Messi. În clasamentul golgheterilor, Ronaldo conduce în fața lui Messi cu 134-120, fiind cel mai prolific marcator din istoria competiției.

Dacă Ronaldo va fi prezent în primul meci, el poate egala recordul de apariții în UEFA Champions League, aparținând lui Iker Casillas.



AC Milan își măsoară forțele cu Liverpool

În mod surprinzător, prima etapă aduce doar a treia întâlnire competițională pentru acești doi giganți ai fotbalului european. Prima a consemnat succesul lui Liverpool la loviturile de departajare, în Liga Campionilor UEFA, din 2005, cunoscută și ca "Miracolul de la Istanbul", în care Reds a remontat un deficit de 3-0, pentru a triumfa în final. Fanii milanezi își amintesc cu mai multă plăcere de ultima întâlnire, în care rossonerii i-au învins pe Reds cu 2-1, în meciul decisiv din 2007, de la Atena.

Deținătorii titlului înfruntă gazdele finalei

Chelsea revine în luptă cu un meci pe teren propriu împotriva campioanei Rusiei, Zenit, al cărei Gazprom Arena va găzdui finala Ligii Campionilor UEFA din acest sezon. "Chelsea este deținătoarea titlului, un club care are ca obiectiv să câștige din nou titlul", a declarat pentru UEFA.com fostul atacant al lui Zenit, Dmitri Radchenko. Ar putea fi acest meci de pe Stamford Bridge primul lor pas pe drumul spre Sankt Petersburg?

Un meci ce putea fi o finală

Barcelona nu poate uita umilința de pe teren propriu din ultima confruntare, când bavarezii s-au impus cu un neverosimil 2-8, pe care catalanii nu-l vor putea uita prea curând. Ambele echipe vin cu mult sânge proaspăt, cu mențiunea că Barca nu îl mai are pe regizorul principal Leo Messi, din sezoanele trecute. Ronald Koeman a afirmat însă, foarte curajos, că acum Barcelona joacă mai bine fără decarul argentinian, transmite Mediafax.



Programul Ligii Campionilor:

Etapa grupelor

14/15 septembrie: etapa 1

28/29 septembrie: etapa 2

19/20 octombrie: etapa 3

2/3 noiembrie: etapa 4

23/24 noiembrie: etapa 5

7/8 decembrie: etapa 6

Faza eliminatorie

13 decembrie 2021: Tragerea la sorți a 16-imilor de finală

15/16/22/23 februarie și 8/9/15/16 martie: Sferturile de finală

18 martie: Tragerea la sorți a sferturilor de finală și a semifinalelor

5/6 & 12/13 aprilie: Sferturile de finală

26/27 aprilie și 3/4 mai: Semifinalele

28 mai: Finala (Gazprom Arena, Rusia)