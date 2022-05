Laura Vicol, despre propunerea lui Danileț la CCR: Eu nu am vrut să fac circ așa cum, din păcate, au încercat unii dintre cei din opoziție

Candidații Uniunii Salvați România pentru ocuparea noilor posturi de magistrați la Curtea Constituțională a României au fost judecătorul Cristi Danileț și avocatul Péter Eckstein-Kovács, conform unui comunicat transmis de USR.

„Vă prezentăm candidații USR pentru poziția de judecători la CCR.

Profesioniști și proeuropeni. Oameni cei mai potriviți pentru a pune bazele reformei CCR.

Cristi Danileț, judecătorul după care a plagiat Bogdan Licu (propunerea PSD pentru CCR), a luptat neîncetat pentru independența Justiției și a rezistat în fața presiunilor și abuzurilor venite din partea unui sistem care vrea să controleze și să timoreze justiția. CCR are nevoie de un judecător precum Cristi Danileț, liber, independent și proeuropean, care să apere democrația, separarea puterilor în stat, libertatea cuvântului și independența, așa cum Cristi Danileț a făcut-o până acum.

Avocatul Péter Eckstein-Kovács a dovedit, de fiecare dată, că principiile și moralitatea sunt incontestabile. A demisionat din funcția de președinte al Comisiei Juridice a Senatului, când colegii lui n-au vrut să susțină Legea ANI, a renunțat la postul de consilier la Cotroceni, când fostul președinte a început să promoveze proiectul distructiv de la Roșia Montană și și-a dat demisia din UDMR în semn de protest față de sprijinul pe care partidul lui îl dădea celor de la PSD și ALDE în asaltul asupra Justiției.“, scriau, în urmă cu două săptămâni, cei de la USR pe Facebook (citește AICI).

Laura Vicol: Subiectul e închis!

Astfel, am întrebat-o pe Laura Vicol, deputat PSD, care a fost raționamentul din spatele deciziei Uniunii Salvați România (USR) de a-l propune pe Cristi Danileț pentru funcția de judecător CCR, în condițiile în care acesta a fost dat afară din magistratură.

„Cred că cei mai în măsură să răspundă la această întrebare sunt chiar cei din USR, care și-au asumat propunerea domnului Danileț. Nu o să fiu eu cea care să facă acum rechizitorii domnului Danileț. Decizia CSM este cunoscută de către toată lumea, iar fiecare se raportează la ea așa cum crede că este corect. Din punctul nostru de vedere, subiectul este închis după votul Parlamentului.

Eu, una, am dorit ca toți cei care au candidat să poată ajunge în plen. Așa am considerat eu și majoritatea colegilor că este corect. Nu am vrut să fac un show sau circ din audierea candidaților în comisia juridică, așa cum, din păcate, au încercat unii dintre cei din opoziție.“, a spus deputatul PSD Laura Vicol.

