Lasconi, răspunsul zilei. Ce o recomandă pentru funcția de președinte? „Am dat bună ziua”

În cadrul dezbaterii prezidențiale de luni seara, Cristian Diaconescu le-a adresat o întrebare celorlalți patru contracandidați prezenți în platou: Mircea Geoană, Kelemen Hunor, Elena Lasconi și George Simion.

Chiar dacă întrebarea a fost precis formulată și a avut în vedere atribuțiile constituționale ale președintelui României, Elena Lasconi, candidata Uniunii Salvați România, a venit cu explicație ușor populistă, cu un exemplu personal de la Primăria Câmpulung. Le-a zis oamenilor „bună ziua!”

„Dați-mi trei exemple din experiența dumneavoastră profesională, de viață, a unui proiect care se potrivește președintelui României, conform atribuțiilor constituționale?“, a întrebat Cristian Diaconescu.

„Eu sunt cu faptele nu cu vorbele. Faptul că am lucrat pentru oameni în ultimii patru ani s-a văzut la vot. 25 de ani am lucrat numai pentru oameni. Ceea ce am făcut ca primar, pot să fac și ca președinte. Asta se potrivește cu funcția de președinte, pentru că am armonizat relațiile dintre instituțiile statului din localitate și, de asemenea, am păstrat o legătură onestă și prietenoasă între instituțiile statului și cetățeni. În Primăria din Câmpulung, oamenilor li se spune „Bună ziua, bine ați venit! Cu ce vă putem ajuta?“. Am schimbat o mentalitate.

În primele luni, când intram în Primărie și le spuneam „Bună dimineața! Bine ați venit! Ce faceți?“, oamenii erau speriați, nu erau obișnuiți cu asta. Oamenii nu sunt obișnuiți cu normalitatea“, a spus, la Digi24, candidata USR la alegerile prezidențiale.

Răspunsul Elenei Lasconi a fost total pe dinafara întrebării formulate de Cristian Diaconescu, întrebare ce se referea la atribuțiile constituționale ale președintelui. Cele mai importante dintre acestea, conform Constituției Românie, sunt:

- Art. 80 (1): Președintele României reprezintă statul român și este garantul independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a țării.

- Art. 80 (2): Președintele veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice.

- Art. 91 (1): Încheie tratate internaționale în numele României, negociate de Guvern, și le supune spre ratificare Parlamentului.

- Art. 85 (1): Președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

- Art. 92 (1): Președintele este comandantul forțelor armate și prezidează Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

- Art. 89 (1): Poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului timp de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

- Art. 90: Președintele poate, după consultarea Parlamentului, să ceară poporului să-și exprime, prin referendum, voința asupra unor probleme de interes național.

- Art. 77 (1): Promulgă legile adoptate de Parlament.

- Art. 94 (d): Acordă grațierea individuală.

- Art. 94 (a): Conferă decorații și titluri de onoare.

- Art. 91 (2): Acreditează și recheamă, la propunerea Guvernului, reprezentanții diplomatici ai României și aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.

- Art. 119: Convoacă și prezidează ședințele Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

