La ce folosesc perii de pe cauciucurile noi. I-ai observat?

Ei bine, perii... nu folosesc la nimic. În afara faptului că ne arată că un cauciuc este nou, dar nici măcar aici nu reprezintă o metodă sută la sută sigură.

Asta pentru că mulţi producători îi îndepărtează atunci când scot cauciucurile la vânzare. În realitate, aceşti peri nu sunt altceva decât o eroare de la producţie, scrie La Razon.

Cum verifici un cauciuc uzat cu o monedă de 5 bani

Poţi verifica dacă un cauciuc la mâna a doua este prea uzat, folosindu-te doar de o monedă de 5 bani.

O anvelopă de iarnă este uzată dacă mai are 4-5 mm de profil. Moneda de 5 bani are o distanță de 6 mm între linia de sub inscripția „bani” și muchie. Introdu moneda într-unul din șanțurile anvelopei.

Dacă linia de sub inscripția „bani” se vede, cauciucul este uzat și nu merită cumpărat. Dacă linia de sub inscripția „bani” se vede la limită sau intră în profil, anvelopa este bună și merită banii tăi, scrie servicetutorials.com.

Cauciucuri la mâna a doua. Titi Aur, avertisment - Afacerea care ne poate costa viața și siguranța familiei

"Cauciucurile la mâna a doua nu sunt o variantă sub nicio formă. Pentru că, potrivit legii, pot să merg cu cauciucul până când adâncimea canalului este de 1,6 mm. Sub această valoare, nu mai este legal. Cauciucul nou are 8 mm adâncimea. Cauciucul are cea mai bună aderenţă când este abia fabricat. Cu fiecare minut care trece, el devine mai puţin aderent. Când trece de 4-5 ani vechime, nu îl mai folosim. Pe măsură ce cauciucul se uzează de la 8 mm până la 4 mm (cel de iarnă) şi 3 mm (cel de vară), chiar dacă legea permite 1,6 mm, se presupune că suntem la o aderenţă scăzută. Cauciucul îmbătrâneşte cu timpul şi se uzează", a declarat Titi Aur în exclusivitate pentru DC NEWS.

"Un cauciuc de ocazie este dat jos de pe maşină fiindcă fie are 5-6 mm, iar firma care l-a dat jos îl vinde românului care crede că face o afacere, fie că acel cauciuc este mai gros în carne, dar mai bătrân. Luând un cauciuc de ocazie, fie mai are un milimetru, maxim 2 în care poate fi considerat încă sigur, sau are milimetri, dar este atât de bătrân încât nu mai prezintă siguranţă. Dacă cumpăr, deci, un cauciuc cu 30 la sută din preţul lui, zic că am făcut o afacere. Practic, acel cauciuc, dacă este bătrân sau are uzură, mă păcălesc pe siguranţa familiei mele şi a celorlalţi participanţi la trafic. Cât timp nu se întâmplă nimic, voi fi fericit, dar dacă voi fi la spital, cu familia mea şi maşina în service şi dacă îmi va spune ceva ce spun eu acum, voi spune că am fost fraier. Pentru că mă voi bucura la o economie de câteva sute de lei, dar e posibil să fi nenorocit pe cineva", a mai spus expertul.

