Klaus Iohannis, ”ofticat de-a dreptul”, atrage atenția Bogdan Chirieac. Mugur Ciuvică: Nu știu dacă să-l cred

Emisiunea „Miercurea Neagră” a revinit cu o nouă ediție miercuri, 24 aprilie 2024. Analistul politic Bogdan Chirieac și Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, au avut un dialog savuros comentând reacția președintelui Klaus Iohannis la Seul. Mai exact, după ce a fost întrebat de situația coaliției și schimbarea medicului Cătălin Cîrstoiu, președintele Klaus Iohannis a fost evident deranjat.

"Era ofticat de-a dreptul"

Bogdan Chirieac: "Omul dumneavoastră, de îi ziceți președinte, Iohannis, în Coreea de Sud s-a supărat foarte tare pe redactorul șef de la Defense Romania care i-a pus o întrebare. El este tot în Corea de Sud și i-a pus o întrebare acolo vis a vis de ce s-a întâmplat și s-a enervat foarte tare. L-a întrebat cum analizează situația, schimbarea lui Cîrstoiu. Dânsul a zis 'domne să vă explice analiștii, sociologii, părerologii'. (ironie n.r.) Aici cred că la dumneavoastră s-a referit".

Mugur Ciuvică: "Eu cred că la dumneavoastră s-a referit".

Bogdan Chirieac: "Da, probabil și la mine".

Mugur Ciuvică: "Nu, doar la dumneavoastră".

Bogdan Chirieac: "(ironie n.r.) Da, și la Pieleanu. Zice 'eu nu mă pronunț'. Era ofticat de-a dreptul, iertați-mă pentru termenul neacademic la adresa excelenței sale".

Mugur Ciuvică: "Nu am văzut faza respectivă. Am citit ceva la dumneavoastră. Nu am înțeles 'din ce s-au luat', dar din ce l-am văzut eu pe Iohannis în declarațiile de ieri a fost destul de rezervat așa. A zis, chipurile, că el nu s-a băgat deloc în consultările astea. A zis că nu a vrut să se bage deloc și că nu știu ce. Nu știu dacă să-l cred sau nu, pentru că decizia cu care au ieșit ăștia după 15 ore de discuții în creierii nopții pare o decizie 'Iohannistă' așa. Iohannis l-a susținut tot timpul pe Nicușor Dan. Iohannis are boală pe Piedone absolut aiurea, chiar într-un mod abject, de la chestia cu Colectivul când au vrut ei să-i scoată neapărat vinovați de nenorocirea de acolo pe Ponta și Piedone. Așa că, ranchiuna domnului Iohannis ar fi putut contribui la decizia asta tembelă, luată de coaliție. Dar, nu am probe în sensul ăsta. Iohannis a zis că nu s-a băgat. Dacă nu-l contrazice nimeni, nu pot să-l contrazic eu".

"Credeți că pe Iohannis îl interesează ce a fost la Colectiv?”

Bogdan Chirieac: "Credeți că pe Iohannis îl interesează ce a fost la Colectiv?”

Mugur Ciuvică: "Păi cum nu-l interesează? Nu a ieșit el după Colectiv și a zis că ‘a trebuit să moară oameni’? Nu a fost tot timpul ‘în moț’ la mișcarea aia care a dus la formarea USR-ului? Vă spunea doamna Tache, săptămânile trecute faza cu Nicușor. Nu a venit el să bea cafea cu Nicușor Dan cu câteva zile înainte de alegeri în 2020? Nu vă spunea doamna Tache ‘hai să vedem cu cine mai bea cafea domnul Iohannis’? Eu îi ziceam, ca dumneavoastră, că nu mai contează cu cine bea Iohannis acum. Uite că, de băut nu a băut cafea, sau au băut fiecare la distanță, Nicușor Dan în București și Iohannis la Seul. Uite că lucrurile s-au aranjat în favoarea lui Nicușor Dan. În rest, o să fie în continuare un oraș mizerabil cum e de 4 ani".

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News