Județul cu un potențial fantastic. Semnalul lui Mînzatu despre banii europeni pentru asfalt: Ultimul tren! Să fim cinstiți, cum să nu finanțezi o investiție strategică?

„E foarte important să folosim acești ani pentru a atrage fonduri europene pe zona de transport, de asfalt, ca să spun cinstit. Ăsta este ABC-ul, inclusiv în faza de fonduri europene. 2007-2013, 2014-2020 erau perioadele predilecte pentru a finanța această infrastructură, adică cine nu a valorificat la maxim aceste perioade, acum este cumva pe ultima sută de metri. Ne uităm foarte clar la cum se schimbă, până la urmă, nu doar sumele care sunt alocate. Pe Programul Transport să știți că o bună parte din investiții sunt susținute din bugetul de stat și doar o parte, jumătate, 60%, 40% variază din fonduri europene. Eu când aud că nu avem ocolitoare, deci ocolitoarele marilor orașe și chiar a centrelor urbane medii reprezintă ABC-ul dezvoltării pe care acum, fără supărare, la Brașov, de unde vin eu, am rezolvat acum 10-12 ani. Iașiul are un potențial fantastic, trebuie să fie un lider în dezvoltarea regională a Moldovei, la granița de est a Uniunii Europene, dar are nevoie și de leadership politic. Nu pot să vorbesc despre o dezvoltare la nivelul centrului universitar dacă nu am ocolitoare, dacă nu am accesibilitate”, a precizat Mînzatu.

Investiție strategică importantă

„Despre ce e vorba în această întârziere, în opinia dumneavoastră? Incompetență sau corupție?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Noi am avut bani atât prin programele regionale deci program cu fonduri europene, am avut PNDL, avem Anghel Saligny. Deci, și din bugetul de stat, și din bani europeni am finanțat asfalt, am finanțat infrastructură de transport. Să fim cinstiți, s-au făcut drumuri în localități mici, în zone rurale, cum să nu finanțezi o investiție strategică de tipul ocolitoarea unui municipiu de așa importanță? Atenționez pentru că până la urmă și alegătorii trebuie să știe că următorii patru ani cred că chiar sunt ultimul tren în ceea ce privește aducerea de bani europeni pe zona de transport și asfalt. Tot mai mult vedem, Uniunea Europeană finanțează partea de infrastructură verde, partea de educație, digitalizare, inovare. Ei vin și ne spun: 'Oameni buni, v-am tot dat fonduri pentru a vă face drumuri, apă, canal. N-ați rezolvat încă această problemă?'. Este cumplit în 2024 să spun că mai am de rezolvat aceste nevoi critice”, a mai transmis Mînzatu.

