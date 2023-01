Judecătorul Ion Tudoran a recunoscut că şi-a înălţat vila fără autorizaţie, dar scapă de pedeapsă. Faptele s-au prescris

"În urma deplasării în teren, la adresa strada Dumitru Zosima și a controlului efectuat, polițiștii locali ai Sectorului 1 au constatat că la această adresă au fost efectuate lucrări de construire fără a deține autorizație. Aceste lucrări au constat în extinderea și supraetajarea imobilului existent, cât și edificarea unei construcții cu regim de înălțime parter, cu funcțiunea de garaj, amplasată în partea din față-dreapta a imobilului”, a comunicat Primăria Sectorului 1, conform cetăţeanul.net.

Judecătorul şi-a recunoscut fapta, pentru a evita acuzaţiile de fals în declaraţii

"Ulterior acestui control, proprietarii au prezentat declarația notarială autentificată cu nr.25/04.01.2023, declarând pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 236 Cod Penal privind falsul în declarații, faptul că 'în anul 2000-2001 am consolidat construcția veche și am extins-o cu un etaj, rezultând construcția C1-P+1E și am edificat un garaj în curte, toate în regie proprie, fără a avea autorizație de construire'”, mai arată sursa citată.

Faptele s-au prescris

"În conformitate cu prevederile art.31 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de a constata și de a aplica sancțiunile prevăzute la art.26 se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei, motiv pentru care Poliția Locală Sector 1 nu mai poate lua măsuri în ceea ce privește sancționarea”, a explicat Poliția Locală a Sectorului 1, pentru ziarul Cetățeanul.

