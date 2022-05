Joe Biden, noi ERORI. A spus că SUA a oferit rachete Javelin Rusiei și a remarcat rezistența... Ungariei - VIDEO

Președintele SUA, Joe Biden, s-a poticnit în repetate rânduri, marți, în timpul declarațiilor privind ajutorul acordat de SUA Ucrainei, spunând că SUA ”s-au asigurat că Rusia are rachete Javelin” și a remarcat rezistența ”Ungariei” la invazia rusă, scrie New York Post. El a spus aceste lucruri într-un discurs de 16 minute, ținut marți la o fabrică din Alabama care produce rachete antitanc.



”Înainte de atacul Rusiei, ne-am asigurat că Rusia are rachete Javelin și alte arme pentru a-și întări apărarea, astfel încât Ucraina să fie pregătită pentru orice situație”, a spus Joe Biden.

Biden a încurcat Ucraina cu Ungaria

Asta în contextul în care, din declarațiile lui Joe Biden reiese că președintele american știa că SUA înarmează, de fapt, guvernul Ucrainei și nu Kremlinul, identificând corect națiunea beneficiară în anumite momente ale discursului, menționează sursa citată. Ulterior, președintele SUA a mai făcut o gafă, încurcând Ucraina cu Ungaria.

”Cu doar câteva zile în urmă, Wall Street Journal a citat un tânăr luptător maghiar care spunea: `Fără rachete Javelin, ne-ar fi fost foarte greu să oprim inamicul să înainteze`”, a spus Joe biden.

Interesant este că președintele american, care împlinește 80 de ani în acest an, și-a început discursul, în mod ironic, cu o glumă despre tendința sa de a gafa în declarații. Alte momente din discursul lui Biden au fost mai precise.



”Le permiți ucrainenilor să se apere. Și sincer, ei fac ca soldații ruși să pară proști în multe cazuri”, a spus Biden. ”Motivul pentru care au reușit să continue să lupte și să facă din acest război un eșec strategic pentru Rusia este că Statele Unite, împreună cu aliații și partenerii noștri, i-a sprijinit”, a msi spus președintele SUA.

Joe Biden, în vârstă de 79 de ani, din ce în ce mai confuz. Cu mâna întinsă către... nimeni

Reamintim că în urmă cu câteva săptămâni președintele în vârstă de 79 de ani a vorbit la Universitatea din Auburn, un orășel aflat la doar 35 de mile de Seattle, despre creșterea costului vieții pentru gospodăriile din SUA, printre altele. După discursul său, s-a întors în stânga scenei și a vrut să dea mâna, dar nefiind nimeni în picioare, s-a întors și s-a îndepărtat de scenă stânjenit.

Nu era nimeni altcineva pe scenă și nimeni din mulțimea aplaudată nu s-a apropiat de președinte pentru a schimba plăcerea, potrivit filmărilor evenimentului. Vezi video AICI.

