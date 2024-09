Jaqueline Cristian, învinsă în optimile de dublu de la US Open

Jaqueline Cristian a pierdut, la limită, în optimile de finală pe tabloul de dublu de la US Open. România nu mai are nicio reprezentantă în ultimul Grand Slam al anului.

România nu mai are nicio reprezentantă la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, după ce perechea Jaqueline Cristian și Angelica Moratelli (Italia) a fost învinsă de perechea Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Canada/ Noua Zeelandă); cu 7-5, 7-6 (3), duminică, în optimile probei feminine de dublu. Principalele favorite s-au impus după două ore și 22 de minute.



Jaqueline Cristian și partenera ei s-au aflat în avantaj de mai multe ori, în setul secund au avut chiar 3-1, dar au pierdut ambele seturi la limită.

Ambele perechi au reușit câte doi ași, în timp ce la loviturile câștigătoare au fost apropiate, 31 față de 33 pentru favorite, iar la capitolul erorilor neforțate, favoritele au avut 22, cu 8 mai multe decât perechea româno-italiană.

Jaqueline Cristian și Angelica Moratelli s-au ales cu un cec de 63.000 de dolari și 240 de puncte WTA la dublu.

Reamintim că perechea Gabriela Ruse/Marta Kostiuk a declarat forfait înaintea rundei a doua a probei feminine de dublu, Ruse și Kostiuk ar fi trebuit să joace în turul secund contra favoritelor numărul trei, Katerina Siniakova (Cehia)/Taylor Townsend (SUA).



Ruse și Kostiuk rămân cu un cec de 40.000 de dolari și 130 de puncte WTA la dublu.



Gabriela Ruse (locul 122 WTA), venită din calificări, a pierdut în turul al treilea la simplu, în fața ibericei Paula Badosa (locul 29 WTA). după un meci dramatic, care s-a decis în super tiebreak, la 10-8.

În alt meci de dublu, Monica Niculescu și chinezoaica Hanyu Guo, care veneau după un titlu WTA 500 câștigat la Monterrey, au fost învinse de cuplul britanico-ceh Maia Lumsden/Anna Siskova cu 3-6, 7-5, 7-5, la capătul a două ore și 33 de minute.

Coco Gauff, surpriza de la US Open

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, campioana en-titre, a fost eliminată în optimile de finală ale turneului US Open, fiind învinsă în trei seturi, 6-3, 4-6, 6-3, de compatrioata sa Emma Navarro, duminică la New York.



Gauff (20 ani), numărul 3 mondial și favorita publicului de la Flushing Meadows, a comis 19 duble greșeli și 60 de erori neforțate pe parcursul jocului cu Navarro, cap de serie numărul 13.



Coco Gauff părăsește astfel competiția la care a cucerit anul trecut primul său titlu de Grand Slam și singurul de până acum, după finală câștigată în fața belarusei Aryna Sabalenka.



Emma Navarro, în vârstă de 23 de ani, o va înfrunta în turul următor pe spaniola Paula Badosa, care s-a impus la rândul ei, cu 6-1, 6-2, în fața chinezoaicei Yafan Wang, pentru a accese în premieră în sferturi la US Open, un nivel pe care nu l-a mai atins în turneul major din 2021.



Finalista ediției trecute, Aryna Sabalenka, s-a calificat duminică în sferturile de finală după o victorie facilă, cu 6-2, 6-4, în fața belgiencei Elise Mertens, iar următoarea sa adversară va fi campioana olimpică en titre, Qinwen Zheng.



Rezultate - optimi de finală:



Paula Badosa (Spania/N.26) - Wang Yafan (China) 6-1, 6-2

Emma Navarro (SUA/N.13) - Coco Gauff (SUA/N.3) 6-3, 4-6, 6-3

Aryna Sabalenka (Belarus/N.2) - Elise Mertens (Belgia/N.33) 6-2, 6-4

Qinwen Zheng (China/N.7) - Donna Vekic (Croația/N.24) 7-6 (2), 4-6, 6-2, scrie Agerpres.

