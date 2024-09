Jannik Sinner, calificare în sferturile de finala la US Open. Cu cine va lupta pentru un loc în semifinale

Italianul Jannik Sinner, liderul mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului US Open, după ce l-a învins cu 7-6 (3), 7-6 (5), 6-1 pe americanul Tommy Paul, la capătul unui meci de mare intensitate, încheiat miezul nopții de luni spre marți, la New York. Pe parcursul acestui turneu, Sinner a pierdut un singur set, în meciul inaugural.

În partida care a durat aproape trei ore, Sinner a reușit 10 ași, a făcut o singură dublă greșeală și numai 33 de erori neforțate, cu 10 mai puține decât adversarul său. În ceea ce privește numărul de puncte câștigate, Sinner s-a impus cu 116 la 93.

”Nu am început bine, am avut două breakuri deficit, dar am reușit să rămân mental în meci. Asta a fost cu siguranţă cheia acestei victorii. Am servit bine mult timp, dar apoi am avut niște probleme și la serviciul.

Dar e normal să ai suișuri și coborâșuri într-un meci care se joacă după sistemul 3 din 5. Din fericire mi-am regăsit ritmul în setul 3 și modul în care am terminat îmi dă mare încredere pentru partida următoare”, a declarat Jannik Sinner după victoria în fața lui Paul.



Sinner (23 ani), campionul de la Australian Open, se va lupta pentru un loc în semifinale cu rusul Daniil Medvedev (locul 5 ATP), care a trecut la rândul său în trei seturi, 6-0, 6-1, 6-3, de portughezul Nuno Borges (34 ATP).

Medvedev are avantajul victoriilor în meciurile directe (7-5), însă în acest an a reușit o singură victorie, la Wimbledon, iar printre victoriile lui Sinner se află și cea din finala de la Australian Open, unde italianul s-a impus în cinci seturi.

”Va fi un meci dificil, cu multe schimburi lungi. Sper să pot fi gata pentru un astfel de duel fizic. Dar nu doar cât de proaspăt ești va conta, ci și puterea mentală. L-am bătut în Australia anul acesta, dar Daniil m-a învins la Wimbledon.

Ambele au fost partide de cinci seturi. Sper și de această dată să facem o partidă frumoasă și îmi doresc ca la capătul ei eu să fiu cel care se bucură", a spus Sinner în conferința de presă de după victoria din optimile de finală.

Jannik Sinner, al doilea cel mai tânăr jucător din istorie care ajunge cel puţin în sferturi de finală la primele 12 turnee la care participă, într-un an calendaristic, potrivit unei postări făcute de Opta Ace pe platforma X. Sinner, 23 de ani și 17 zile, este ”depășit” de Jimmy Connors, care a atins această ”bornă” când avea 21 de ani și 290 de zile. Din ”careul de ași” ai ultimilor ani, doar Roger Federer a mai reușit această performanță, la vârsta de 24 ani și 11 zile.

Care sunt celelalte sferturi de finală

Tot marți noaptea, australianul Alex de Minaur, favoritul numărul 10, a dispus cu 6-0, 3-6, 6-3, 7-5 de compatriotul său Jordan Thompson, iar în sferturi îl va înfrunta pe britanicul Jack Draper (nr.25), învingător cu 6-3, 6-1, 6-2 în fața cehului Tomas Machac.



Draper a devenit cu această ocazie primul jucător britanic care atinge sferturile de finală la Flushing Meadows pe tabloul masculin, după Andy Murray în 2016.



Celelalte două meciuri din sferturile de finală de la US Open sunt: Alexander Zverev (Germania/Nr.4) - Taylor Fritz (SUA/Nr.12) și Grigor Dimitrov (Bulgaria) - Frances Tiafoe (SUA/Nr.20).



Ultimul turneu de Grand Slam al anului este dotat cu premii totale în valoare de 75 de milioane de dolari și se va încheia pe 8 septembrie, scrie Agerpres.

