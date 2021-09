Irineu Darău, provocare pentru candidații la șefia USR-PLUS. ”10 pași, cu calendar clar”

Irineu Darău are așteptări mari de la viitorul președinte al partidului USR-PLUS. Acesta îi provoacă pe cei doi candidați rămași în cursă cu un program de reforme pentru perioada imediat următoare.

”Cel mai mult mă interesează cum să facem din USR-PLUS un partid robust, care să producă valoare pe termen lung. Întotdeauna m-a preocupat ce putem îmbunătăți ca să ajungem acolo. Consider că am o experiență relevantă și o bună cunoaștere a realităților din filiale și de la firul ierbii. Iar azi trebuie să recunoaștem: nu ne merge deloc bine și, oameni noi în politică fiind, am învățat văzând și făcând. Pentru a performa în 2023-2024, trebuie să putem începe acea perioadă electorală pe curat. De aceea propun o reformă a USR-PLUS în 10 pași, cu calendar clar, și vreau să știu la care dintre ei se angajează cei doi candidați rămași în cursa pentru președinție, Dan Barna și Dacian Cioloş. Îmi doresc asumări concrete, în funcție de care li se poate evalua nu doar candidatura, ci și activitatea ulterioară”, a scris Irineu Darău pe pagina sa de Facebook.

Dacian Cioloş, încă o condiţie pentru revenirea USR-PLUS la guvernare

Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş reiterează duminică seara că formaţiunea nu se întoarce la guvernare decât în condiţiile deja expuse - alt premier şi calendar clar de reforme, scrie Agerpres.



"Nu am discutat nimic cu Florin Cîţu sau cu cineva din conducerea PNL după congresul lor. Nu ne întoarcem la guvernare decât în condiţiile deja expuse: alt premier şi calendar clar de reforme. Consider declaraţiile liberalilor o încercare ridicolă de influenţare a alegerilor din USR PLUS", a scris Cioloş pe pagina sa de Facebook.

Florin Cîţu, mesaj ferm pentru USR-PLUS după Congres

"Eu am spus foarte clar. Nu îi rog să vină la guvernare, dar îi aşteptăm să vină. Cu o condiţie, să rupă alianţa cu AUR şi pe cea de sub masă cu PSD, pentru că moţiunea nu poate merge altfel mai departe. Nu putem merge împreună altfel. Să retragă moţiunea. Dacă vrem să mergem mai departe, nu folosim metodele lui Dragnea, să ne dăm jos propriul Guvern. Eu cred că USR e un partid european, care nu va merge niciodată până la final cu un partid extremist, cu mesaje antisemite, care este împotriva vaccinării. De asemenea, nu cred că va sta lângă PSD. Dacă USR dă propriul Guvern jos cu voturile AUR şi PSD, vă spun că va fi greu să mai avem colaborare vreodată cu USR", a declarat premierul.

Acesta a mai spus că, dacă decizia CCR de marţi pe moţiunea de cenzură este favorabilă Guvernului, va cere şi demisia preşedintelui Senatului, Anca Dragu.

"Aşteptăm politic congresul USR-PLUS, dar până atunci guvernăm. Este posibilă prelungirea şomajului tehnic, dar nu vreau să introducem restricţii. El are sens doar când închidem economia. Am revenit deja cu acea măsură de a plăti o parte din venitul părinţilor care stau acasă când şcolile sunt închise. Vom vedea ce măsuri mai sunt necesare în perioada următoare", a mai arătat premierul.