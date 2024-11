IRI Travel lansează târgul online de turism: Campanie Early Booking cu reduceri suplimentare

În intervalul 20 - 27 noiembrie, turiștii pot profita de reduceri considerabile, iar multe dintre aceste oferte se prelungesc până la data de 30 noiembrie. Această perioadă este ideală pentru îmbunătățirea planurilor de vacanță, turiștii putându-se bucura de reduceri substanțiale.

”Ofertele noastre speciale pentru târgul online de turism implică reduceri de 3-15% în plus adăugate la reducerile clasice de Early Booking/Înscrieri Timpurii, care pot ajunge până la o reducere totală de 40% față de tarifele standard. Această combinație de oferte exclusive este menită să transforme orice călătorie într-o experiență de neuitat. Ținând cont că avem o rată a inflației încă destul de mare, la nivel global, și scumpiri de la an la an, am observat tendința firească a turiștilor de a-și securiza destinația preferată de vacanță din timp.

Ofertele Early Booking acoperă eventualele majorări de tarife care pot interveni între timp, dar oferă, în același timp, și o reducere substanțială de preț. Cu cât rezervi mai devreme, cu atât beneficiezi de un tarif mai accesibil. Din ce în ce mai mulți români preferă să rezerve din timp, beneficiind astfel de un preț mai bun dar și de siguranța alegerii hotelului preferat”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Cele mai solicitate destinații în această perioadă și reducerile valabile pe perioada Târgului Online de Turism IRI Travel sunt:

Bulgaria: Cele mai solicitate stațiuni de litoral: Albena, Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Nessebar, Obzor și Kavarna.

Grecia: Cele mai solicitate zone: Thassos, Halkidiki, Corfu, Riviera Olimpului, Paralia Katerini.

Turcia: Cele mai solicitate stațiuni sunt cele din zona Antalya (Side, Belek, Kemer și Alanya).

Toate ofertele sunt actualizate în sistemul de rezervări și pot fi rezervate prin întreaga rețea de peste 1000 de agenții partenere IRI Travel din România.

Iată câteva exemple de reduceri practicate cu ocazia târgului online de turism:

Grecia

Akti Ouranoupoli Beach Resort, cat 4*

Perioadă sejur: 11.05-20.06.2025. Reducere suplimentară 10% față de Early Booking (EB). 50% avans până la 20.12.

Ajul Luxury Hotel & Spa Resort, cat 5*

Perioadă sejur: 05.09-31.10.2025. Reducere 30%. 50% avans până la 15.01

Mediterranean Resort Paralia Katerini, cat 4*

Perioadă sejur: 01.04-10.11.2025. Reducere suplimentară 5% față de EB

Hotel Ioni Paralia Katerini, cat 3*

Perioadă sejur: 01.05-10.10.2025. Reducere suplimentară 5% față de EB

Ammoa Luxury Hotel& Spa, cat 5*

Perioadă sejur: 28.04-31.10.2025. Reducere suplimentară 10% față de EB

Hotel Jenny-Siviri, cat 3*

Perioadă sejur: 24.05-29.09.2025. Reducere suplimentară 15% față de EB

Hotel Simeon Metamorfosi, cat 3*

Perioadă sejur: 01.05-26.10.2025. Reducere suplimentară 5% față de EB

Turcia

Master Family Club 5*

Side, Antalya. Reducere suplimentară 5% față de EB

Tui Blue Xanthe 5*

Side, Antalya. Reducere suplimentară 5% față de EB

Caretta Beach Hotel 4*

Alanya, Antalya

Perioadă sejur: 21.04 – 30.04.2025. Reducere suplimentară 15% față de EB

Perioadă sejur: 01.05 – 31.05.2025. Reducere suplimentară 10% față de EB

Perioadă sejur: 01.06 – 30.09.2025. Reducere suplimentară 2% față de EB

Perioadă sejur: 01.10 – 30.10.2025. Reducere suplimentară 5% față de EB

Spice Hotel 5*

Belek, Antalya. Reducere suplimentară 3% față de EB

White City Beach 4*

Alanya, Antalya

Perioadă sejur: 01.05 – 23.05.2025. Reducere suplimentară7% față de EB

Perioadă sejur: 15.09 – 31.10.2025. Reducere suplimentară7% față de EB

Aydinbey Siu Collection 5*

Kemer, Antalya. Reducere suplimentară 8% față de EB

Bulgaria

ADMIRAL 5* +BEACH, Nisipurile deAur

-30% reducere pentru sejur în perioada 01.05-30.09.2025

*Rezervări efectuate în perioada 08.11-25.11.2024

ASTORIA 4* +BEACH, Nisipurile de Aur

-30% reducere pentru sejur în perioadele 04.05.-10.07 și 31.08.-04.10.

*Rezervări efectuate în perioada 12.11-30.11.2024

PRESTIGE DELUXE HOTEL AQUAPARK 4* +AQUAPARK +BEACH, Nisipurile de Aur

-30% reducere pentru sejur în perioada 30.05-30.09.2025

*Rezervări efectuate în perioada 08.11-30.11.2024

ROYAL GRAND SPA 4*+BEACH, Kavarna

-30% reducere pentru sejur 05.05-30.09.2025

*Rezervari efectuate in Perioadă 18.11-30.11.2024

TOPOLA SKIES GOLF & SPA 4*+AQUAPARK, Kavarna

-40% reducere pentru sejur min. 5 nopți vara 2025

*Rezervări efectuate în perioada 08.11-24.11.2024

BARCELO ROYAL BEACH 5*, Sunny Beach

-25% reducere pentru sejur în perioada 01.05-30.09.2025

*Rezervări efectuate în perioada 11.11-02.12.2024

MELIA SUNNY BEACH 5* +BEACH, Sunny Beach

-30% reducere pentru sejur vara 2025

*Rezervări efectuate în perioada 15.11-30.11.2024

SOL NESSEBAR BAY & MARE 4* +AQUAPARK, Nessebar

-25% reducere pentru sejur în perioadele 01.05-03.07 și 11.09-31.10

-15% reducere pentru sejur în perioada 04.07-10.09

*Rezervări efectuate în perioada 15.11-30.11.2024

SOL LUNA BAY 4* +AQUAPARK +BEACH, Obzor

-25% reducere pentru sejur în perioadele 11.09-31.10

-15% reducere pentru sejur în perioada 07.09-10.09

*Rezervări efectuate în perioada 15.11-30.11.2024

HVD REINA DEL MAR 5* +BEACH, Obzor

-35% reducere pentru sejur vara 2025

*Rezervări efectuate în perioada 06.11-30.11.2024

WHITE LAGOON BEACH RESORT+BEACH, KAVARNA

-24% reducere pentru sejur min. 5 nopți în perioada 01.06.-20.09.2025:

*Rezervări efectuate în perioada 21.11-28.11.2024

Albena

Reducerile sunt valabile pentru întreg sezonul, cu excepția perioadelor de Paște (18.04 - 20.04 2025), de Rusalii (05.06 - 08.06), respectiv 02.07 - 26.08.2025





Sejur minim: 5 nopți.

Reduceri aplicabile:

-29% pentru hotelurile: Laguna Garden 4*, Laguna Mare 4*, Malibu 4*, Slavuna 4*, Nona 3*, Vita Park 3*, Vile Vita Park 3*, Oasis 2*



-24% pentru hotelurile: Kaliakra Beach 4*, Kaliakra Mare 4*, Ralitsa Aqua Club 4*, Vile Ralitsa Aqua Club 4*, Flamingo Grand Spa 5*



-5% pentru hotelul : Maritim Amelia 5*

Despre IRI TRAVEL

Sunt 18 ani de când IRI TRAVEL există în peisajul turismului românesc, bucurându-se de o evoluție constantă și de o poziție solidă pe piață. De-a lungul anilor, cu fiecare sezon, IRI TRAVEL și-a consolidat poziția pe piață, devenind cel mai important touroperator pentru unele dintre cele mai cerute destinații de vacanță ale românilor – România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Austria, Italia.

Pentru IRI Travel, turiștii reprezintă mai mult decât un număr sau o cifră de afaceri. Ne asigurăm să le oferim fiecăruia în parte asistența de care are nevoie și selecția cea mai potrivită a vacanței. ”Toți turiștii noștri ne devin prieteni, indiferent de numărul lor”, este deviza IRI Travel. IRI Travel are o rețea de peste 1000 de agenții partenere pe teritoriul întregii țări. Cei 14 consultanți IRI Travel, împreună cu rețeaua de agenții partenere, le stau la dispoztie turiștilor 24h/7h, oferindu-le consultanță de specialitate și asistență când au nevoie. De altfel, mottoul IRI Travel este “Rămânem prieteni” și credem cu tărie în el!

