Iohannis se întâlnește cu Zelenski la Vilnius unde reiterează suportul pentru Ucraina

Klaus Iohannis a transmis pe platforma X (fostul Twitter):

”Discuție substanțială cu Președintele Volodimir Zelenski la Vilnius, în marja Summit-ului 3SI(Inițiativa celor 3 mări). Am reiterat sprijinul nostru ferm pentru Ucraina, pe toate planurile relevante, și determinarea noastră de a consolida conectivitatea regională, cooperarea transfrontalieră sustenabilă și securitatea energetică.”

Substantive discussion with President @ZelenskyyUa in #Vilnius, on the margins of the #3SI Summit. I reiterated our firm support for Ukraine????????, on all relevant dimensions&our determination to consolidate regional connectivity, sustainable cross-border cooperation&energy security. pic.twitter.com/dnNLvVMogf