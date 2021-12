VIDEO cu președintele Iohannis: Lăsăm în urmă un an cu multe încercări, cu suișuri și coborâșuri

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 31 decembrie 2021, un mesaj cu prilejul Anului Nou.

„Lăsăm în urmă un an cu multe încercări, cu suișuri și coborâșuri, cu speranță și deznădejde. 2021 a fost un an dureros pentru țara noastră, prea mulți români pierzând lupta cu virusul în valurile succesive ale pandemiei. În aceste momente, vă îndemn să ne îndreptăm gândurile și către familiile îndurerate de dispariția cuiva drag. Îmi exprim întreaga recunoștință față de medicii, asistenții medicali, paramedicii, ambulanțierii, farmaciștii, voluntarii și toți cei care s-au aflat și continuă să se afle în prima linie a luptei împotriva pandemiei. Ei fac tot ce le stă în putință, ignorând riscurile și trecând peste epuizare, să salveze vieți și să aline suferința celor bolnavi”, a transmis, vineri, președintele Klaus Iohannis.

Președintele le-a mulțumit românilor pentru sacrificiile făcute, pentru responsabilitatea și simțul civic deosebit de care au dat dovadă și în acest an dificil.

„Tot ce am învățat despre noi înșine pe parcursul pandemiei ar trebui să ne inspire și să ne ajute să depășim mai ușor orice încercări viitoare. Noi, ca națiune, trebuie să ieșim mai puternici și mai uniți din această criză sanitară teribilă. 2022 ne bate la ușă: să îi deschidem, așadar, cu speranță, cu inima deschisă și cu încrederea că toate eforturile noastre vor însemna bucuria de a ne regăsi, cu adevărat, în normalitate. La mulți ani, oriunde vă aflați! Vă doresc un An Nou fericit, cu sănătate și împliniri”, a transmis Klaus Iohannis.

Personalul medical cu cei mai mulţi pacienţi de COVID-19 din judeţul Sibiu de la începutul pandemiei a primit o nouă scrisoare emoţionantă de mulţumire, din partea unei familii vindecate de această boală, însă de această dată cuvintele au fost transmise de un tânăr care nu poate vorbi, cu handicap grav, cu ajutorul mamei:

„Bună ziua! Această scrisoare este scrisă de părinţii mei, deoarece eu doar aşa pot să comunic. Am 21 de ani şi sunt un adolescent cu handicap grav, cu probleme de sănătate, non verbal şi în scaunul rulant. Vreau să mulţumesc din tot sufletul întregului personal medical de la Spitalul Judeţean, Secţia Infecţioase, pentru devotamentul, profesionalismul şi empatia pe care o au faţă de bolnavii internaţi. În seara zilei de 5 decembrie am fost internat cu COVID împreună cu părinţii mei, mama fiindu-mi ajutorul deoarece eu sunt complet dependent de ea. Prin ea am putut să le spun medicilor care este starea mea şi cum evoluează de la o zi la alta. Am stat internaţi până în preajma Crăciunului, sărbătoare pe care cu ajutorul lui Dumnezeu şi vouă, oameni minunaţi, am sărbătorit-o acasă cu părinţii mei. Eu şi familia mea vă urez din tot sufletul meu firav să fiţi sănătoşi, să rămâneţi la fel de devotaţi şi să lucraţi cu la fel de mult profesionalism. Deşi nu am putut vedea decât ochii dumneavoastră frumoşi şi calzi, cu toţii aţi rămas în inima noastră.” Scrisoarea a fost pusă la dispoziţia Agerpres de personalul Secţiei de Boli Infecţioase.

